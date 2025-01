Uważajcie przy zakupach sprzętu w chińskich sklepach. Jeden z graczy zamówił procesor AMD Ryzen 7 9800X3D – jeden z topowych modeli dla graczy – lecz zamiast oryginalnego produktu otrzymał chińską podróbkę.

AMD Ryzen 7 9800X3D to jeden z najlepszych procesorów dla graczy. Jednostka oferuje 8 rdzeni/16 wątków, które wzbogacono o pamięć podręczną 3D V-Cache, co przekłada się na rewelacyjne osiągi w grach.

Model Ryzen 7 9800X3D spotkał się ze sporym zainteresowaniem klientów, jednak nadal występują problemy z jego dostępnością - ceny w polskich sklepach sięgają 3 tys. zł. To może skłaniać klientów do zakupu sprzętu z innych źródeł. Warto tutaj uważać, by nie trafić na podróbkę.

Podrobiony procesor Ryzen 7 9800X3D

Jeden z użytkowników chińskiego forum ChipHell opublikował raport z serwisu posprzedażowego, w którym klient zgłosił problemy z działaniem procesora AMD Ryzen 7 9800X3D. Na pierwszy rzut oka jednostka wyglądała jak oryginalny procesor, jednak po dokładniejszej analizie zauważono kilka niepokojących szczegółów.



Raport z serwisu posprzedażowego procesora Ryzen 7 9800X3D (opis mylnie podaje oznaczenie Ryzen 9 9800X3D)

Serwis odkrył, że sprzedany procesor był podróbką. Świadczą o tym m.in. różnice w układzie kondensatorów na laminacie oraz kolor płytki drukowanej. Choć zdjęcia są czarno-białe, wiadomo, że oryginalny model 9800X3D ma płytkę drukowaną o niebieskawym odcieniu, podczas gdy w tym przypadku była ona ciemnozielona – kolor charakterystyczny dla modeli Ryzen z serii 7000.

Ponadto, serwis zwrócił uwagę na oznaczenie płytki drukowanej procesora kodem "32546". Tymczasem oryginalny Ryzen 7 9800X3D powinien być oznaczony kodem "33050".

Podrabiane procesory to znany temat

Wygląda na to, że klient zgłaszający problemy otrzymał w chińskim sklepie podrobiony procesor z serii Ryzen 7000. Nie wiadomo ani w jakim sklepie kupił sprzęt, ani jaka jest skala zjawiska.

Podrabianie procesorów komputerowych zdarza się, choć nie jest to zjawisko powszechne. Najczęściej dotyczy nowych, popularnych modeli, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Oszuści próbują w ten sposób oszukać nieświadomych kupujących, oferując zamiast oryginalnego produktu tańsze lub starsze modele w zmienionym opakowaniu. Warto zatem kupować sprzęt u znanych, dużych producentów.