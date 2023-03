Dyski SSD pod PCI-Express 5.0 powoli pojawiają się na rynku, ale na najwydajniejsze konstrukcje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jednym z nich ma być Sabrent Rocket X5.

Współczesne dyski SSD M.2 to bardzo szybkie konstrukcje, które korzystają z interfejsu PCI-Express 3.0 lub PCI-Express 4.0. Wiemy jednak, że niedługo na rynku mają zadebiutować jeszcze szybsze modele pod PCI-Express 5.0. Firma Sabrent zapowiedziała tutaj wyjątkowy model dla entuzjastów.

Sabrent Rocket X5 – najwydajniejszy SSD pod PCIe 5.0

Mowa o modelu Sabrent Rocket X5 (to tymczasowe oznaczenie, które jeszcze może ulec zmianie), który bazuje na 8-kanałowym kontrolerze Phison E26. W teorii to podobna konstrukcja do innych dysków SSD pod PCI-Express 5.0 (np. Gigabyte Aorus Gen5 10000).



Przedprodukcyjny egzemplarz dysku Sabrent Rocket X5 osiąga transfery sekwencyjne na poziomie 12 000 MB/s przy odczycie i zapisie danych

Producent twierdzi, że jego dysk oferuje lepszą wydajność względem bliźniaczych konstrukcji. Dzięki współpracy z firmą Phison, inżynierom udało się wycisnąć lepsze parametry – w teście CrystalDiskMark 8 transfery sekwencyjne sięgają ponad 12 000 MB/s przy odczycie i prawie 12 000 MB/s przy zapisie danych.

Sabrent twierdzi, że nie jest to szczyt możliwości tego sprzętu i będzie pracował nad optymalizacją osiągów dysku Rocket X5. Podobno teoretycznie możliwe jest uzyskanie transferów nawet na poziomie 14 000 MB/s (czyli prawie 2-krotnie lepszych względem modeli pod PCI-Express 4.0).

Pozostaje zatem czekać na premierę finalnej wersji dysku i sprawdzenie jej w praktyce...

