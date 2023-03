Jak pojemne mogą być dyski SSD? Firma Pure Storage zapowiedziała nową generację nośników, które zawstydzą nie tylko obecne, ale też nadchodzące dyski HDD.

Dyski SSD oferują coraz większą pojemność i już dawno pokonały pod tym względem tradycyjne dyski HDD. Przewaga takich nośników będzie rosnąć – niedługo mamy doczekać się modeli o pojemności nawet 300 TB.

Pure Storage zapowiada SSD o pojemności 300 TB

Firma Pure Storage ujawniła plany dotyczące rozwoju swoich dysków Direct Flash Modules (DFM) – to specjalne nośniki, które są stosowane w serwerach typu Pure FlashArray i FlashBlade.

Według planów producenta, pojemność takich dysków będzie stopniowo rosła i do 2026 roku ma osiągnąć 300 TB. Większa pojemność dysków ma wynikać z zastosowania kości pamięci o większej gęstości (mówi się o przejściu z 1xx warstw do 3xx warstw), aczkolwiek producent może tutaj zastosować jeszcze inne metody na zwiększenie upakowania danych. Dla porównania, w tym samym czasie dyski HDD będą osiągać co najwyżej 50 TB. Różnica jest ogromna!

Jeszcze lepiej to wygląda, gdy spojrzymy na wydajność całego systemu. System typu FlashBlade pomieści 10 serwerów kasetowych, z których każdy może obsługiwać cztery nośniki DFM - łącznie daje to pojemność 12 PB (40 x 300 TB). Do tej pory takie konstrukcje oferowały pojemność maksymalnie do 1,92 PB. Większa pojemność serwerów ma otwierać przed klientami zupełnie nowe możliwości.

Pure Storage zapowiada, że systemy oparte o nośniki SSD mają oferować również coraz niższy współczynnik TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania).

Warto podkreślić, że zapowiedzi Pure Storage dotyczą segmentu profesjonalnego. Nie oznacza to jednak, że zwykli użytkownicy nie odczują zmian - niektóre rozwiązania powinny zostać zaadoptowane do segmentu konsumenckiego i z biegiem czasu też powinniśmy otrzymać coraz pojemniejsze dyski SSD.

Źródło: Block & Files