Sąd bada możliwości Epic Games w Google Play

W zaskakującym postanowieniu sędzia James Donato rozważa spełnienie dwóch kluczowych żądań Epic Games wobec Google.

Epic Games Store, cyfrowa platforma dystrybucji gier, która rywalizuje z innymi sklepami, takimi jak Steam. Epic Games Store oferuje gry na PC i Mac, często oferując darmowe gry co tydzień oraz ekskluzywne tytuły.

Firma domaga się, aby Google Play Store zezwolił na funkcjonowanie wewnątrz niego własnego sklepu Epic Games, jak również na dostęp do każdej aplikacji w Google Play. Te postulaty, ujawnione przez Epic w kwietniu, zyskały nieoczekiwaną uwagę sędziego.

Google ma obliczyć koszty

Sędzia Donato zarządził, aby Google przedstawiło do 24 czerwca szczegóły techniczne i ekonomiczne wymagane do spełnienia żądań Epic, w tym "dostęp do katalogu" i "portowanie bibliotek" dla konkurencyjnych sklepów z aplikacjami na okres do 6 lat. Dodatkowo, Google będzie musiało ocenić koszty techniczne i ekonomiczne dystrybucji zewnętrznych sklepów aplikacji poprzez Google Play Store. To zadanie wynika z 16-stronicowej listy żądań Epic, która zawierała również potencjalność integracji innych sklepów aplikacji z Google Play na sześć lat.

Nadchodzi ostateczna rozprawa

Epic Games, po wygranym procesie, pracuje nad wersją swojego sklepu z grami dla systemu Android. Według rozkazu sędziego, Epic będzie miało okazję przesłuchiwać ekspertów i inżynierów Google w celu weryfikacji przedstawionych szacunków, a następnie złożyć sprzeciw przed ostatecznym posiedzeniem zaplanowanym na 14 sierpnia. W trakcie wczorajszego przesłuchania, sędzia Donato wyraził sceptycyzm wobec argumentów Google przeciwko proponowanym rozwiązaniom przez Epic, ale także zasugerował, że niektóre z żądań Epic były „zbyt otwarte i niejasne”.

źródło: The Verge