Dyski SSD M.2 cieszą się coraz większą popularnością, a przy tym są dostępne w coraz lepszych cenach. Przykładem tutaj może być model GOODRAM PX600, który ma szansę znaleźć spore grono zwolenników.

GOODRAM PX600 to następca modelu PX500 - mamy otrzymać jeszcze lepsze parametry, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Będą ciekawą propozycją przy budowie zestawów komputerowych. Co oferuje jeden z najciekawszych SSD NVMe dostępnych na rynku?

Premiera dysków GOODRAM PX600

Dyski GOODRAM PX600 występują w czterech wersjach pojemnościowych: 250 GB, 500 GB, 1 TB oraz 2 TB. Naturalnie mamy do czynienia ze standardowymi nośnikami typu M.2 2280.

Nowe modele wykorzystują interfejs PCI-Express 4.0 x4, który pozwala uzyskać transfery sekwencyjne sięgające nawet 5000 MB/s przy odczycie i 4200 MB/s przy zapisie (w najpojemniejszej wersji).

Warto zauważyć, że dyski nie wykorzystują dodatkowego chłodzenia. Wg producenta „kontroler, w który wyposażony jest PX600 skutecznie zarządza napięciami, co pozytywnie wpływa na emisję temperatury i znacząco ogranicza jej wzrost podczas użytkowania.”

Model GOODRAM PX600 250 GB GOODRAM PX600 500 GB GOODRAM PX600 1 TB GOODRAM PX600 2 TB Pojemność 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Kości pamięci 3D NAND 3D NAND 3D NAND 3D NAND Transfery sekwencyjne 3200/1700 MB/s 4700/1700 MB/s 5000/3200 MB/s 5000/4200 MB/s Gwarancja (TBW) 3 lata (100 TB) 3 lata (160 TB) 3 lata (300 TB) 3 lata (600 TB)

Dyski GOODRAM PX600 wyróżniają się cenami

Dyski GOODRAM PX600 może nie zaliczają się do najwydajniejszych nośników, ale za to mają wyróżniać się atrakcyjnymi cenami – wg udzielonych nam informacji, będą to jedne z najtańszych modeli w swojej klasie:

GOODRAM PX600 250 GB – 119 zł

GOODRAM PX600 500 GB – 155 zł

GOODRAM PX600 1 TB – 240 zł

GOODRAM PX600 2 TB – 480 zł

Producent udziela na dyski 3-letniej gwarancji, która została ograniczona dosyć niskim współczynnikiem TBW (odpowiednio 100 TB, 160 TB, 300 TB, 600 TB).

Źródło: GOODRAM