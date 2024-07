Telewizory Samsung od lat mogą się pochwalić obecnością wyjątkowo sprawnie działającego asystenta głosowego Bixbi, ale do niedawna była to umiarkowanie przydatna funkcja w naszym kraj Teraz się to zmienia!

Samsung Bixbi nauczył się polskiego – przynajmniej trochę

Podczas testów telewizorów Samsung Neo QLED QN900D oraz Samsung OLED S95D zauważyłem, że stosowany przez Samsunga asystent głosowy potrafi rozpoznawać komendy w naszym języku. Na ten moment jest to tylko Bixbi Lite, ale od czegoś trzeba było zacząć, a to zdecydowanie dobry początek. Obecnie w nowych telewizorach Samsunga można w końcu zwrócić się do telewizora z prośbą albo raczej rozkazem: „Głośność 10” czy też „Kanał 69”. Przechodzą nawet bardziej złożone komendy, jak „Wyszukaj teledysk Wannabe na YouTube”!

Cały haczyk polega na tym, że nadal trzeba używać pilota… Bo to na nim znajduje się przycisk aktywacji asystenta głosowego. To, czego nie ma w wersji Lite (czyli tej, do której ograniczony został nasz język), to dokładna i stała analiza dźwięku otoczenia w celu wyłapywania komend. Sprowadza się to do tego, że w wersji (miedzy innymi) anglojęzycznej możemy telewizora używać zupełnie bez pilota, wydając polecenia werbalnie. Używany jest wtedy mikrofon wbudowany w telewizor, a co więcej, z jego pomocą można samo urządzenie nawet uruchomić ("Bixbi, turn on!").

Ponadto Bixbi po polsku jest całkowicie… niemy. Języki z pełną obsługą tego asystenta potrafią odpowiadać na pytania, podczas gdy Bixbi Lite tego nie umie, ale nie oznacza to, że nie można go o nic zapytać. Tutaj trzeba przyznać, że Samsung sprytnie odszedł do tematu i każda komenda, której telewizor nie rozpozna jako sterowania telewizorem, powoduje otwarcie na telewizorze przeglądarki i wyświetlenie wyników wyszukiwania podanego hasła w Google!



Z tych funkcji nie skorzystamy w języku polskim :(

Sam Bixbi oczywiście ma opcję ochrony prywatności i osobno można zarządzać tym, co ma trafiać do Samsunga na potrzeby rozwoju Bixbi oraz do reklamodawców w celu personalizacji ofert.



Jeżeli sobie tego nie życzymy, to telewizor nie będzie przesyłać próbek nagrań nigdzie dalej.

Co się zaś tyczy dostępności polskiej wersji Bixbi, to na ten moment trafiła ona tylko do tegorocznych modeli telewizorów, ale Samsung obiecuje z czasem dodać ją również do starszych modeli (z pewnością tych z 2023, ale możliwe, że również wybranych starszych jednostek). Te, które na dziś dzień wspierają Bixbi Lite po polsku, to:

Crystal UHD DU8002, DU7192, DU7172, DU9072

QLED Q80D, Q77D, Q74D, Q68D ,Q67D, Q60D

Neo QLED QN95D,QN92D, QN90D, QN85D

OLED S95D, S94D, S92D, S90D, S85D

Excellence Line QN900D, QN800D

The Frame 2024

Finalnie odczucia mam mieszane – z jednej strony to wyśmienicie, że Bixbi zaczyna się uczyć polskiego, ale z drugiej strony telewizory konkurencji, i to również tej „z niższego segmentu”, od dawna mają znacznie bardziej zaawansowanych asystentów, którzy porozumiewają się płynną polszczyzną (i to nie tylko za sprawą najprostszej implementacji asystenta Google). Zatem dobrze, że Samsung z tym działa, ale szkoda, że dopiero teraz i w tak ograniczonej formie.

Źródło: Informacja własna i notatka prasowa.