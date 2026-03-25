Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 oficjalnie. AI trafia do tańszych smartfonów

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Smartfony Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 wprowadzą szereg rozwiązań znanych dotychczas z flagowej serii S, skupiając się na integracji narzędzi AI oraz poprawie parametrów wyświetlaczy i aparatów.

Co prawda pełny zestaw funkcji Galaxy AI wciąż zarezerwowany jest dla topowych linii S i Z, ale z myślą o serii A producent rozwija alternatywny pakiet Awesome Intelligence. A ten w tej generacji został rozbudowany. 

Oba nowe modele otrzymały: 

  • udoskonaloną wersję Circle to Search, która identyfikuje kilka obiektów jednocześnie.
  • transkrypcję rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym oraz nagrań z dyktafonu i poczty głosowej;
  • asystenta głosowego Bixby 4.0. 

Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 z ulepszoną specyfikacją

W obu modelach Samsung zastosował ekrany o jasności sięgającej 1900 nitów, co stanowi sporą poprawę względem 1200 nitów z poprzedniej generacji. W Galaxy A57 wyświetlacz otoczony jest teraz zauważalnie mniejszymi ramkami, choć te wciąż nie są symetryczne. 

Galaxy A37 otrzymał większą matrycę aparatu głównego, co zrównało go z modelem A57. Samsung chwali się także ulepszonym procesorem sygnałowy, dzięki czemu nowe telefony mają zapewnić lepszą redukcję szumu, sprawniejsze działanie trybu portretowego i ogólną poprawę jakości zdjęć. 

 Galaxy A57Galaxy A37
Ekran6,7 cala,
AMOLED 120 Hz,
2340 x 1080 (385 ppi),
jasność do 1900 nitów		6,7 cala,
AMOLED 120 Hz,
2340 x 1080 (385 ppi),
jasność do 1900 nitów
CzipExynos 1680,
4 nm		Exynos 1480,
4 nm
Pamięć RAM8 lub 12 GB,
LPDDR5X		6, 8 lub 12 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane128, 256 lub 512 GB128 lub 256 GB
Aparat główny50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja obrazu		50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja obrazu
Aparat UW12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat makro5 Mpix
f/2,4		5 Mpix
f/2,4
Aparat przedni12 Mpix,
f/2,2		12 Mpix,
f/2,2 
Łączność5G,
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 6.0,
NFC		5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC
Czytnik linii papilarnychw ekranie,
optyczny		w ekranie,
optyczny
Bateria5000 mAh5000 mAh
Wymiary161,5 x 64,8 x 6,9 mm162,9 x 78,2 x 7,4 mm 
Waga179 g 196 g
OdpornośćIP68,
Gorilla Glass Victus + (przód i tył),
metalowa rama		IP68,
Gorilla Glass Victus + (przód i tył),
plastikowa rama
Android16,
One UI 8.5,
6 dużych aktualizacji,
6 lat łatek bezpieczeństwa		16,
One UI 8.5,
6 dużych aktualizacji,
6 lat łatek bezpieczeństwa

Start sprzedaży Galaxy A57 i A37 w Polsce zaplanowano na 10 kwietnia. Ceny w naszym kraju nie zostały jeszcze ujawnione.

