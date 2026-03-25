Smartfony Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 wprowadzą szereg rozwiązań znanych dotychczas z flagowej serii S, skupiając się na integracji narzędzi AI oraz poprawie parametrów wyświetlaczy i aparatów.

Co prawda pełny zestaw funkcji Galaxy AI wciąż zarezerwowany jest dla topowych linii S i Z, ale z myślą o serii A producent rozwija alternatywny pakiet Awesome Intelligence. A ten w tej generacji został rozbudowany.

Oba nowe modele otrzymały:

udoskonaloną wersję Circle to Search, która identyfikuje kilka obiektów jednocześnie.

transkrypcję rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym oraz nagrań z dyktafonu i poczty głosowej;

asystenta głosowego Bixby 4.0.

Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 z ulepszoną specyfikacją

W obu modelach Samsung zastosował ekrany o jasności sięgającej 1900 nitów, co stanowi sporą poprawę względem 1200 nitów z poprzedniej generacji. W Galaxy A57 wyświetlacz otoczony jest teraz zauważalnie mniejszymi ramkami, choć te wciąż nie są symetryczne.

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 otrzymał większą matrycę aparatu głównego, co zrównało go z modelem A57. Samsung chwali się także ulepszonym procesorem sygnałowy, dzięki czemu nowe telefony mają zapewnić lepszą redukcję szumu, sprawniejsze działanie trybu portretowego i ogólną poprawę jakości zdjęć.

Galaxy A57 Galaxy A37 Ekran 6,7 cala,

AMOLED 120 Hz,

2340 x 1080 (385 ppi),

jasność do 1900 nitów 6,7 cala,

AMOLED 120 Hz,

2340 x 1080 (385 ppi),

jasność do 1900 nitów Czip Exynos 1680,

4 nm Exynos 1480,

4 nm Pamięć RAM 8 lub 12 GB,

LPDDR5X 6, 8 lub 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128 lub 256 GB Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja obrazu 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja obrazu Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat makro 5 Mpix

f/2,4 5 Mpix

f/2,4 Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G,

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 6.0,

NFC 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC Czytnik linii papilarnych w ekranie,

optyczny w ekranie,

optyczny Bateria 5000 mAh 5000 mAh Wymiary 161,5 x 64,8 x 6,9 mm 162,9 x 78,2 x 7,4 mm Waga 179 g 196 g Odporność IP68,

Gorilla Glass Victus + (przód i tył),

metalowa rama IP68,

Gorilla Glass Victus + (przód i tył),

plastikowa rama Android 16,

One UI 8.5,

6 dużych aktualizacji,

6 lat łatek bezpieczeństwa 16,

One UI 8.5,

6 dużych aktualizacji,

6 lat łatek bezpieczeństwa

Start sprzedaży Galaxy A57 i A37 w Polsce zaplanowano na 10 kwietnia. Ceny w naszym kraju nie zostały jeszcze ujawnione.