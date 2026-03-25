Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 oficjalnie. AI trafia do tańszych smartfonów
Smartfony Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 wprowadzą szereg rozwiązań znanych dotychczas z flagowej serii S, skupiając się na integracji narzędzi AI oraz poprawie parametrów wyświetlaczy i aparatów.
Co prawda pełny zestaw funkcji Galaxy AI wciąż zarezerwowany jest dla topowych linii S i Z, ale z myślą o serii A producent rozwija alternatywny pakiet Awesome Intelligence. A ten w tej generacji został rozbudowany.
Oba nowe modele otrzymały:
- udoskonaloną wersję Circle to Search, która identyfikuje kilka obiektów jednocześnie.
- transkrypcję rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym oraz nagrań z dyktafonu i poczty głosowej;
- asystenta głosowego Bixby 4.0.
Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 z ulepszoną specyfikacją
W obu modelach Samsung zastosował ekrany o jasności sięgającej 1900 nitów, co stanowi sporą poprawę względem 1200 nitów z poprzedniej generacji. W Galaxy A57 wyświetlacz otoczony jest teraz zauważalnie mniejszymi ramkami, choć te wciąż nie są symetryczne.
Galaxy A37 otrzymał większą matrycę aparatu głównego, co zrównało go z modelem A57. Samsung chwali się także ulepszonym procesorem sygnałowy, dzięki czemu nowe telefony mają zapewnić lepszą redukcję szumu, sprawniejsze działanie trybu portretowego i ogólną poprawę jakości zdjęć.
|Galaxy A57
|Galaxy A37
|Ekran
|6,7 cala,
AMOLED 120 Hz,
2340 x 1080 (385 ppi),
jasność do 1900 nitów
|6,7 cala,
AMOLED 120 Hz,
2340 x 1080 (385 ppi),
jasność do 1900 nitów
|Czip
|Exynos 1680,
4 nm
|Exynos 1480,
4 nm
|Pamięć RAM
|8 lub 12 GB,
LPDDR5X
|6, 8 lub 12 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|128, 256 lub 512 GB
|128 lub 256 GB
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja obrazu
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja obrazu
|Aparat UW
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|Aparat makro
|5 Mpix
f/2,4
|5 Mpix
f/2,4
|Aparat przedni
|12 Mpix,
f/2,2
|12 Mpix,
f/2,2
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 6.0,
NFC
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC
|Czytnik linii papilarnych
|w ekranie,
optyczny
|w ekranie,
optyczny
|Bateria
|5000 mAh
|5000 mAh
|Wymiary
|161,5 x 64,8 x 6,9 mm
|162,9 x 78,2 x 7,4 mm
|Waga
|179 g
|196 g
|Odporność
|IP68,
Gorilla Glass Victus + (przód i tył),
metalowa rama
|IP68,
Gorilla Glass Victus + (przód i tył),
plastikowa rama
|Android
|16,
One UI 8.5,
6 dużych aktualizacji,
6 lat łatek bezpieczeństwa
|16,
One UI 8.5,
6 dużych aktualizacji,
6 lat łatek bezpieczeństwa
Start sprzedaży Galaxy A57 i A37 w Polsce zaplanowano na 10 kwietnia. Ceny w naszym kraju nie zostały jeszcze ujawnione.
