Galaxy Fit 3 już w Polsce. To najtańszy zegarek Samsunga

Smartwatche z linii Galaxy Watch startują z poziomu grubo ponad 1000 zł. Jeśli ktoś nie potrzebuje aż tak zaawansowanego i drogiego sprzętu, może go zainteresować najnowszy Galaxy Fit 3.

Galaxy Fit 3 pod względem funkcjonalnym stanowi bezpośrednią konkurencję dla Xiaomi Band 8. Wizualnie bliżej mu jednak do małych smartwatchów niż typowych opasek fitness.

Co potrafi Samsung Galaxy Fit 3?

Galaxy Fit 3 to - na tle zegarków Galaxy Watch z systemem Wear OS - dość proste urządzenie o podstawowej funkcjonalności. Urządzenie potrafi:

szacować liczbę pokonanych kroków;

mierzyć tętno i saturację;

monitorować sen i ponad 100 aktywności sportowych;

wyświetlać powiadomienia ze smartfonu;

kontrolować odtwarzacz muzyki;

wykryć upadek i automatycznie nawiązać połączenie z numerem alarmowym.

Ekran AMOLED ma przekątną 1,6 cala, rozdzielczość 402 x 256 i przyzwoite zagęszczenie 298 punktów na cal. Można na nim wyświetlić jedną z ponad 100 przygotowanych przez producenta tarcz lub stworzyć własną.

Samsung Galaxy Fit 3 - tarcze zegara

Bateria Samsunga Galaxy Fit 3 ma wystarczyć nawet na 13 dni ciągłej pracy na jednym ładowaniu, a dołączona do zestawu ładowarka wykorzystuje magnetyczne mocowanie.

Zegarek waży raptem 18,5 grama i jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, różowej oraz srebrnej.

Samsung Galaxy Fit 3 - kolory

Galaxy Fit 3 jest kompatybilny ze wszystkimi smartfonami z Androidem 10 (lub nowszym) i więcej niż 1,5 GB pamięci RAM. Samsung podkreśla jednak, że najwięcej funkcji pojawia się po sparowaniu go ze smartfonami Galaxy z interfejsem One UI 6. Wówczas użytkownicy zyskują możliwość zdalnego sterowania aparatu czy lokalizowania telefonu.

Samsung Galaxy Fit3 - cena premierowa i promocja cashback

Opaska trafia do sprzedaży 23 lutego, w trzech kolorach: białym, różowym oraz czarnym. Cenę ustalono na poziomie 279 złotych. Wszystkim, którzy zamierzają nabyć smartband do 10 marca 2024, Samsung oferuje specjalną promocję cashback. Przy zakupie Galaxy Fit3 można skorzystać z gwarantowanego zwrotu w wysokości 80 zł, co obniża cenę opaski do bardzo sensownej kwoty 199 złotych. Warunki wzięcia udziału w promocji dostępne są na stronie Samsung oraz na stronach partnerów biorących udział w akcji. Są to między innymi: Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD i Media Expert.

Czy będzie to kusząca oferta, zwłaszcza dla posiadaczy telefonów z serii Galaxy? Trudno powiedzieć, bo konkurencja oferuje niemal to samo, na dodatek taniej. Dla przypomnienia - za Xiaomi MI Band 8 zapłacimy obecnie około 160 złotych, Huawei Band 8 jest obecnie wyceniane na 249 złotych. Starszy model Huawei Band 7 można też wciąż dostać na wyprzedaży za 139 złotych.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.