Ćwiczysz więcej niż sądzisz. Samsung Galaxy Ring ci to udowodni

Spalanie kalorii kojarzy ci się jedynie z wykonywaniem monotonnych, powtarzalnych i nudnych ćwiczeń na siłowni? Niesłusznie.

Tak naprawdę twój organizm spala kalorie przez cały czas, nawet wtedy, gdy leżysz na kanapie. Oczywiście nie jest to najefektyczniejsza forma "treningu", ale wystarczy jakikolwiek ruch, by zwiększyć częstotliwość oddechu i bicia serca, a tym samym zmusić ciało do większej pracy. A to przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

Idziesz na zakupy? 15-minutowy spacer to średnio 60 spalonych kcal. Podczas 30 minut spędzonych w sklepie pchasz wózek, schylasz się i wyciągasz, dzięki czemu spalasz dodatkowe 200 kcal. W drodze powrotnej niesiesz torby z zakupami, więc pęka kolejna “stówka”. Brawo, właśnie w raptem godzinę spaliłeś cheeseburgera, na którego pozwoliłeś sobie w weekend.

A na tym twój trening się nie kończy. Mieszkasz w bloku? Każde pokonane piętro to 10 spalonych kcal. Przygotowujesz obiad? Krojenie warzyw, mieszanie w garnkach, sięganie po produkty działają na mięśnie ramion, nóg i pleców, co pozwala w ciągu godziny spalić dodatkowe 150 kcal. Kwadrans poświęcony na ścieranie kurzy to kolejne 40 spalonych kcal, a tyle samo czasu spędzonego na mycie podłóg to już w ogóle szaleństwo - nawet 80 kcal.

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring ułatwia codzienne monitorowanie aktywności i zdrowia

Powyższe dane to jedynie szacunki, bo każdy organizm jest inny. Aby mieć lepszy wgląd na liczbę spalonych kalorii, przyda się akcesorium, które uwzględni indywidualne tętno czy pokonane kroki.

Oczywiście do monitorowania zdrowia świetnie nadają się smartwatche oraz opaski fitness, ale czy faktycznie jesteś w stanie nosić coś na nadgarstku przez całą dobę? Pamiętaj, że jeśli zdejmujesz swój inteligentny zegarek choćby na godzinę dziennie, w skali roku tych godzin robi się 365. To tak, jakbyś w ogóle nie monitorował swojej aktywności przez ponad dwa tygodnie.

A wiele osób zdejmuje swoje smartwatche i opaski fitness na znacznie dłużej niż godzinę dziennie. Jedni nie lubią w nich spać, innym nie pasują do służbowej garderoby, a jeszcze innym zegarek przeszkadza podczas pisania na klawiaturze.

Problemy te rozwiązują inteligentne pierścienie, takie jak Samsung Galaxy Ring. Niewielkie urządzenie noszone na palcu jest mniej inwazyjne niż jakikolwiek zegarek i pasuje zarówno do sportowej, jak i bardziej eleganckiej garderoby, więc można je nosić przez calutki dzień. Wliczając w to sen i kąpiel, bo pierścień jest wodoszczelny.

Osobiście nigdy nie miałem większych problemów z całodniowym noszeniem smartwatcha, ale lubię jeździć na rolkach, więc nawet ja doceniam, że pierścień w ogóle nie utrudnia zakładania ochraniacza na nadgarstek, czego o zegarku powiedzieć nie można.

Samsung Galaxy Ring ma przy tym wszystkim bardzo wydajną baterię, więc w optymalnym scenariuszu wystarczy go zdjąć raz na tydzień, tylko po to, by go naładować. Przez resztę czasu można go nosić non stop, a całodobowe śledzenie aktywności ułatwia dbanie o zdrowie i kondycję, bo codziennie ćwiczysz więcej niż sądzisz.