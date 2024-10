Galaxy S25 przez problemy produkcyjne może być… lepszy niż planował Samsung

W wyniku niespodziewanych problemów technicznych Samsung może być zmuszony do uczynienia Galaxy S25 lepszym niż pierwotnie planowano.

Samsung zwyczajowo dywersyfikuje dostawy czipów do swoich flagowych smartfonów. W tym roku modele Galaxy S24 i S24+ zostały uzbrojone w autorski układ Exynos 2400, ale już najdroższy Galaxy S24 Ultra otrzymał układ Snapdragon 8 Gen 3 produkcji Qualcomma.

Nieoficjalne doniesienia wskazywały na to, że przyszłoroczne portfolio miało wyglądać podobnie, ale Samsung mógł zostać zmuszony do zmiany planów. Co potencjalnie może być dobrą wiadomością dla klientów.

Wszystkie warianty Samsunga Galaxy S25 ze Snapdragonem 8 przez problemy produkcyjne?

BusinessKorea donosi, że Samsung ma problemy z wydajnością produkcyjną 3-nanometrowych układów Exynos 2500. Serwis nie podaje konkretnych liczb, ale podobno znaczna część egzemplarzy nie przechodzi kontroli jakości, co opóźnia produkcję i podnosi jej koszta.

Sprawa jest ponoć na tyle poważna, że istnieje ryzyko, że fabryki nie będą w stanie dostarczyć czipów na czas. Dlatego Samsung może ostatecznie, wbrew pierwotnym planom, zastosować układy z linii Snapdragon 8 w całym portfolio flagowców, a więc modelach Galaxy S25, S25+ oraz S25 Ultra.

To złe wieści dla Samsunga i jego akcjonariuszy, ale potencjalnie dobre dla klientów, bo czipy Qualcomma powszechnie uważane są za lepsze. Z naszego porównania wynika, że Galaxy S24 Ultra ze Snapdragonem 8 Gen 3 osiąga większą wydajność i jest mniej podatny na thermal throttling niż Galaxy S24 z Exynosem 2400.

Samsung Galaxy S24 i S24 Ultra w Geekbench 6

Oczywiście częściowo może to wynikać z różnic konstrukcyjnych, bo większa obudowa ułatwia odprowadzanie ciepła. Samsung raczej jednak nie umieszczałby własnego czipu wyłącznie w tańszych smartfonach, gdyby sam nie uważał go za gorszy.

Jeśli doniesienia koreańskich mediów o Galaxy S25 się potwierdzą, może dojść do dość niecodziennej sytuacji, kiedy to finalny produkt okazałby się lepszy od planowanego wyłącznie w wyniku problemów technicznych.

Samsung Galaxy S25 Ultra - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. Android Headlines / @OnLeaks)

Oczekuje się, że seria Galaxy S25 zostanie wprowadzona na rynek na początku 2025 roku.