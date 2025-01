Galaxy S25 będzie multimodalny. Samsung pokazał nowe funkcje AI

Do premiery serii Galaxy S25 został jeszcze tydzień, ale Samsung już teraz zapowiedział część z jego kluczowych funkcji. Chodzi o - a jakżeby inaczej - sztuczną inteligencję.

Pierwsza odsłona Galaxy AI trafiła już przed rokiem na pokład serii Galaxy S24, ale w najnowszym komunikacie prasowym Koreańczycy twierdzą, że to nadchodząca nakładka One UI 7 będzie "pierwszą zintegrowaną platformą AI Samsunga".

Można więc oczekiwać jeszcze głębszego zakorzenienia sztucznej inteligencji w interfejsie i systemowych aplikacjach. Zresztą producent zdążył się już podzielić kilkoma konkretami.

Samsung Galaxy S25 z multimodalnymi funkcjami AI

Przed kilkoma miesiącami Samsung wprowadził na wybrane smartfony funkcję Od szkicu do obrazu. Na pustej planszy lub zdjęciu można narysować proste bazgroły, a sztuczna inteligencja zamienia całość w ładny obraz.

Od szkicu do obrazu w Galaxy Z Flip 6

Firma ogłosiła, że w Galaxy S25 analogiczna funkcja będzie multimodalna, a więc będzie w stanie rozumieć obraz, tekst i mowę. Samsung przytacza scenariusz użycia, w którym użytkownik szkicuje kota za pomocą palca lub rysika, a następnie prosi głosowo lub tekstowo o dodanie skafandra astronauty. Smartfon ma wykonać zadanie bazując na danych wejściowych z różnych źródeł.

W innym materiale promocyjnym Samsung zapowiada bardziej zaawansowanego asystenta głosowego, który ma wykonywać złożone polecenia wymagające podjęcia akcji w różnych aplikacjach. Co ciekawe, spot promocyjny został spolszczony, co daje nadzieje na to, że funkcja będzie działać w naszym języku.

Premiera serii Galaxy S25 odbędzie się 22 stycznia o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wtedy też na łamach benchmarka znajdziecie nasze pierwsze wrażenia.