Wsparcie dla Samsung Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ dobiegło końca. Te modele zniknęły z oficjalnej listy aktualizowanych urządzeń na stronie producenta.

Koniec wsparcia Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+

To przykra wiadomość dla właścicieli uznanego flagowca. Od premiery smartfonów minęły cztery lata i w tamtym czasie były to jedne z najbardziej rewolucyjnych urządzeń, które zapoczątkowały erę smartfonów bez ramek. Jednak można było spodziewać się takiego ruchu ze strony Samsunga. W ubiegłym roku ten sam los spotkał Galaxy S7, a w przyszłym roku ma skończyć się wsparcie dla Galaxy S9.

Co z aktualizacjami bezpieczeństwa?

Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+ nie będą już otrzymywać łatek bezpieczeństwa ani najnowszych aktualizacji dla Androida. Niestety, ostatnia poprawka zabezpieczeń wyszła w kwietniu 2021 roku. Pamiętajmy jednak, że Samsung oferuje naprawdę długi okres wsparcia swoich urządzeń. Nie będzie on jednak trwać w nieskończoność.

Warto zauważyć, że Galaxy S8 Lite i Active jeszcze będą otrzymywać aktualizacje, choć ich czas również powoli dobiega końca.

Źródło: Samsung, 9to5google

