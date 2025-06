Samsung rzuca wyzwanie Snapdragonowi 8 Elite. Exynos 2500 zaprezentowany

"Co się odwlecze, to nie uciecze" - stwierdził najwidoczniej Samsung. Jego Exynos 2500 wreszcie ujrzał światło dzienne.

Wszystkie dotychczasowe smartfony z linii Galaxy S25 - wbrew utartej tradycji - działają pod kontrolą Snapdragona 8 Elite. Z kuluarowych doniesień wynika, że Samsung miał trudności z dopracowaniem dowego procesu produkcyjnego, a tym samym dowiezieniem własnych jednostek na czas.

Od kilku tygodni krążą plotki, jakoby Samsung planował zamiast tego zastosować autorskiego Exynosa w składanych smartfonach Galaxy Z Flip 7. Termin premiery nowego czipu idealnie pokrywa się z tymi przeciekami.

Exynos 2500 to tak-jakby-pierwszy czip Samsunga wykonany w procesie 3 nm

Swoją przygodę z 3-nanometrową litografią Samsung zaczął nietypowo od czipu Exynos W1000, stworzonego z myślą o zegarkach Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra. Na rozszerzenie tego procesu o exynosy smartfonowe trzeba było czekać kolejny rok.

Wykorzystanie procesu 3 nm sprawia, że Exynos 2500 stanowi bezpośrednią konkurencję dla Snapdragona 8 Elite oraz Dimensity 9400. Parametry nowej jednostki Samsunga obejmują:

1 główny rdzeń Cortex-X925 o taktowaniu do 3,3 GHz;

2 wydajne rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu do 2,74 GHz;

5 wydajnych rdzeni Cortex-A720 o taktowaniu do 2,36 GHz;

2 energooszczędne rdzenie Cortex-A520 o taktowaniu do 1,8 GHz;

NPU o wydajności 59 TOPS;

grafikę Xclipse 950 z architekturą RDNA 3;

obsługę pamięci UFS 4.0 i LPDDR5X;

obsługę aparatów o rozdzielczości do 320 Mpix i nagrywania 8K w 60 kl./s;

obsługę łączności Bluetooth 5.4 oraz Wi-Fi 7.

Samsung deklaruje, że Exynos 2500 został zaprojektowany z myślą o przetwarzaniu zadań AI bezpośrednio na urządzeniu. Podobnie jak miało to już miejsce w przypadku smartfonów ze Snapdragonem 8 Elite, więcej funkcji Galaxy AI będzie mogło być realizowanych bez konieczności połączenia z chmurą, wliczając w to chociażby gumkę AI do usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć.

Producent ogłosił, że Exynos 2500 znajduje się już w fazie masowej produkcji, więc można oczekiwać, że - zgodnie z przeciekami - trafi on na pokład składanego smartfonu Galaxy Z Flip 7, którego premierę zaplanowano ponoć na 9 lipca.