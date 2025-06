Deweloperzy z Rebel Wolves – polskiego studia z weteranami branży na pokładzie – dotrzymują słowa i prezentują obszerny materiał z The Blood of Dawnwalker. 21 minut z grą przybliża walkę, eksplorację oraz prawidła rządzące tym mrocznym światem.

Niegdyś współtworzyli takie hity jak Wiedźmin 3, teraz pracują nad własnym projektem. Studio Rebel Wolves postanowiło pokazać, jak wygląda rozgrywka w The Blood of Dawnwalker – nadchodzącej grze a-RPG w klimacie mrocznego fantasy z otwartym światem i akcją osadzoną w XIV-wiecznej Europie.

Klimat, walka i eksploracja

W roli głównej Coen – nie jest ani w pełni człowiekiem, ani w pełni wampirem. Protagonista balansuje między swoimi dwoma obliczami. Jak to zazwyczaj bywa, demony dają o sobie znać nocą. W The Blood of Dawnwalker wyraźnie zaznaczono różnice między porami dnia. Nocą Coen robi użytek z nadprzyrodzonych zdolności pozwalających mu między innymi na szybkie przemieszczanie się po dachach budynków.

Gra zawiera element presji – w nocy należy zadbać o odpowiedni “poziom” krwi, którą rzecz jasna pozyskujemy w mało dyplomatycznych okolicznościach. Ta presja sięga głębiej, ponieważ protagonista ma dokładnie 30 dni na uratowanie swojej rodziny. Z jednej strony swoboda eksploracji, otwarty świat i nieliniowa opowieść, a z drugiej strony presja czasu.

Należy spodziewać się taktycznej walki, nieliniowej opowieści, oraz rozwoju postaci za pośrednictwem trzech drzewek umiejętności pasywnych. Na zaprezentowanym materiale nie brakuje klimatycznych, solidnie dopracowanych lokacji, takich jak imponująca Katedra w Svartrau. Swoją drogą zaprezentowane miasto przywodzi nieco na myśl Novigrad, czyli ikoniczne miasto z Wiedźmina 3.

Data premiery i platformy

Trzeba podkreślić, że powyższy materiał pokazuje wczesną, a nie finalną wersję gry. The Blood of Dawnwalker trafi na rynek w 2026 r. Konkretnej daty premiery jeszcze nie podano. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Co sądzicie o The Blood of Dawnwalker? Czy materiał z rozgrywki przemawia do was? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Rebel Wolves