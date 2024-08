Użytkownicy Samsung Galaxy Z Fold 6 skarżą się na łuszczącą się farbę, która ma psuć estetykę smartfona. Producent odpiera zarzuty i twierdzi, że przyczyną problemów mają być niemarkowe ładowarki.

Samsung Galaxy Z Fold 6 to smartfon, który ma aspirować do miana najlepszych smartfonów na rynku. Uwagę zwraca składany ekran, mocna specyfikacja i piękny design urządzenia... a przynajmniej tak to ma wyglądać w teorii. Niedawno opublikowaliśmy pierwsze wrażenia z użytkowania Galaxy Z Fold 6, gdzie zwracaliśmy też uwagę na cenę smartfona - ta sięga nawet 10 tys. zł (!).



Przykład łuszczącego się lakieru w Samsung Galaxy Z Fold 6



Użytkownicy skarżą się na łuszczący się lakier na smartfonie Samsung Galaxy Z Fold 6. Pozornie może to wyglądać na uszkodzenie mechaniczne, ale przyczyna problemu ma być bardziej skomplikowana

Jak opisuje serwis Sammobile, użytkownicy najnowszego “składaka” skarżą się na łuszczący się lakier, co psuje estetykę urządzenia. W sieci można znaleźć wpisy rozżalonych osób, które wskazują na kilka miejsc odchodzenia metalizowanej powłoki (głównie chodzi o rogi obudowy i okolice przycisku włączania).

Samsung odpiera zarzuty

Firma Samsung opublikowała oświadczenie, w którym potwierdza występowanie problemu. Producent przekonuje jednak o dbałości o jakość urządzenia i odpiera zarzuty.



Powodem mają być nieprawidłowo uziemione ładowarki, które mogą wpływać na powłokę lakierniczą smartfona

Południowokoreański producent twierdzi, że problem nie wynika z wady powłoki lakierniczej, lecz jest spowodowany przez ładowarki innych firm. Chodzi o zasilacze, które nie są prawidłowo uziemione i mogą wpływać na anodowane wykończenie Galaxy Z Fold 6, powodując niewielkie rozwarstwienie lakieru.

Warto zaznaczyć, że Galaxy Z Fold 6 jest dostarczany bez ładowarki. Producent sugeruje jednak, by użytkownicy dokupili oficjalną ładowarkę Samsunga lub korzystali z bezprzewodowych ładowarek Qi renomowanych marek.



Podobny problem może występować przy masażerach EMS

Podobne efekty mogą powodować zasilane z telefonu masażery EMS (Electrical Muscle Stimulation - elektryczna stymulacja mięśni). Upływ prądu też może tutaj wpływać na anodyzację telefonu. Podczas korzystania z takich urządzeń producent zaleca więc odłożenie smartfona z dala od siebie, aby nie dotykał żadnej części ciała.