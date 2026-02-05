Będą w każdym zakamarku. Niecodzienne partnerstwo technologiczne na igrzyskach

Samsung po raz kolejny jest oficjalnym partnerem Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W tym roku ta współpraca oznacza nie tylko specjalne malowanie jednego ze smartfonów, ale także i technologiczne wsparcie dla całego wydarzenia.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie Mediolan Cortina stanowią nie tylko okazję do oglądania sportowej rywalizacji, ale i promocji własnych rozwiązań. Doskonale wie o tym Samsung, który jest partnerem Igrzysk Olimpijskich od 1998 roku i zawodów w japońskim Nagano, a od 2006 roku i Torino, także partnerem Paraolimpiady.

W tym roku producent skupił się na tym, by jego urządzenia faktycznie wzięły udział w imprezie. W 2022 roku, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Samsung także był partnerem tej imprezy i wtedy przejawiało się to chociażby tym, że po wybranych zawodach sportowcy robili sobie selfie telefonem Samsung Galaxy ZFlip3 5G. Tym razem implementacja będzie znacznie bardziej zaawansowana.

Transmisje na żywo prosto z Galaxy S25 Ultra i nie tylko

Już w najbliższy piątek rozpocznie się transmisja z Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tym razem Samsung weźmie w niej udział nie tylko jako jeden ze sponsorów, ale i dostawca technologii. Smartfony Samsung Galaxy S25 Ultra będą stanowiły część systemu kamer do transmisji na żywo. Urządzenia Samsung Galaxy S25 Ultra pojawią się między innymi na wysięgnikach nad boiskiem i trybunami oraz w tunelu, z którego wyłonią się sportowcy.

Samsung Galaxy S25 Ultra weźmie udział w transmisji otwarcia igrzysk

Według komunikatu prasowego Samsunga, celem jest uchwycenie immersyjnych ujęć na miejscu. Przesyłanie sygnału ma odbywać się za pośrednictwem sieci 5G, bez wpływu na standard transmisji na żywo stosowany w profesjonalnych kamerach.

Samsung zaopatrzy wolontariuszy w smartfony

Samsung zaznaczy swoją obecność na imprezie także za pośrednictwem urządzeń udostępnionym części wolontariuszy. Częścią oprogramowania takich smartfonów będzie Galaxy AI z funkcją tłumacza symultanicznego. Dzięki przetwarzaniu komunikacji bezpośrednio na urządzeniu proces ten ma stać się szybki. Zastosowanie urządzenia składanego z zewnętrznym ekranem, czyli najpewniej Samsunga Galaxy ZFlip 7, pozwoli obydwu osobom zobaczyć transkrypcje ich wypowiedzi.

Samsung zaopatrzy wolontariuszy w smartfony z serii Z Flip

Inicjatywą, z której skorzystają odwiedzający Mediolan, będzie Samsung House. W pałacu Serbelloni od 4 lutego można zobaczyć wystawę technologii producenta, które pojawiły się podczas Igrzysk Olimpijskich. W programach, oprócz wystaw, mają być także transmisje na żywo, noce organizowane przez Narodowy Komitet Olimpijski oraz gościnne kolacje przygotowane przez szefa z gwiazdką Michelin, Enrico Bartoliniego.

Samsung przygotuje także stacje ładowania Galaxy, które mają zapewnić dostęp do energii. Z kolei wewnątrz aren producent dostarczy swoje monitory dla dyscyplin łyżwiarstwa szybkiego. Na short-tracku sędziowie będą mogli na nich oglądać przebieg zawodów i podejrzeć kluczowe momenty rywalizacji.