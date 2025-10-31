Samsung na prowadzeniu. Istotny skok dostaw

Samsung liderem globalnego rynku smartfonów w trzecim kwartale 2025 roku. Dane firmy analitycznej Omdia pokazują, że mimo stabilnej przewagi nad Apple, rynek zanotował wyraźny wzrost dostaw.

Samsung w trzecim kwartale bieżącego roku wychodzi na prowadzenie. Dane firmy analitycznej Omdia pokazują, że mimo stabilnej przewagi nad Apple, rynek zanotował wyraźny wzrost dostaw, napędzany głównie przez urządzenia z najniższego i najwyższego segmentu cenowego.

Według raportu Omdia, Samsung utrzymał pierwsze miejsce pod względem liczby dostarczonych smartfonów. Sytuacja wygląda podobnie co wyniki sprzedażowe firmy Apple w analogicznym okresie 2024 roku. Obie firmy kontrolują największą część rynku, jednak ich wyniki pokazują stabilizację na najwyższym poziomie, bez znaczących zmian w strukturze udziałów.

Xiaomi trzecim największym producentem

Wyraźny wzrost odnotowała równiez firma Xiaomi. Chński gigant poprawił swoje wyniki względem poprzedniego roku, umacniając pozycję trzeciego największego światowego producenta. Stabilnie utrzymuje się również Transsion, koncentrujące się na rynkach rozwijających się i oferujące tanie modele marek Tecno i Infinix. To właśnie ten segment pozostaje jednym z kluczowych czynników wzrostu globalnej sprzedaży.

Łączna liczba dostarczonych smartfonów wzrosła, co wskazuje na odbudowę popytu po wcześniejszym spowolnieniu. Największy przyrost sprzedaży odnotowano w modelach kosztujących poniżej 100 dolarów oraz w urządzeniach premium, wycenianych powyżej 700 dolarów. Dane sugerują rosnącą polaryzację rynku. Użytkownicy, bowiem spoglądają w kierunku tnajtańszych propozycji dla konsumenta masowego, jednocześnie klienci premium intersują się segmentem flagowych urządzeń.