Władze Rosji podjęły decyzję o blokadzie komunikatorów internetowych Telegram i WhatsApp na anektowanym Krymie. Użytkownicy są zachęcani do korzystania z rosyjskiej aplikacji Max.

W czwartek 30 października potwierdził to lokalny (prowadzący działalność na Krymie) operator komórkowy. Ujawnił, że dostęp do komunikatorów internetowych Telegram i WhatsApp został „częściowo ograniczony”.

Blokada popularnych komunikatorów na Krymie. Zalecany jest rosyjski Max

Informacja ta jest zgodna z wcześniejszym oświadczeniem, jakie wydała Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor). 22 października ogłosiła, że podejmuje kroki, które mają na celu ograniczenie działania komunikatorów Telegram i WhatsApp, ponieważ zignorowane zostały wielokrotne prośby rosyjskich władz o moderowanie treści.

Władze oraz dostawcy internetu promują rosyjską aplikację Max, jako alternatywę dla zablokowanych usług. Max nie podlega tym samym ograniczeniom, co inne aplikacje. Ma to czynić ją preferowaną opcją dla mieszkańców Krymu.

Władze Rosji walczą z aplikacjami WhatsApp i Telegram

Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikatorów WhatsApp i Telegram występują w Rosji od ponad dwóch miesięcy. W sierpniu 2025 r. Roskomnadzor zablokował w tych aplikacjach połączenia audio i wideo. Jako powód rosyjskie władze podały walkę z telefonicznymi oszustami. Przedstawiciele WhatsAppa oświadczyli wówczas, że łączność za pośrednictwem ich aplikacji jest poufna. Zarządzający rozwojem komunikatora Telegram zapewniają z kolei, że aktywnie przeciwdziałają oszustwom.

Eksperci sugerują, że działania te mają na celu przymuszenie użytkowników do migracji na jedyny kontrolowany przez władze Rosji komunikator. Obserwuje się, że naciski na użytkowników są coraz silniejsze, co wzbudza szerokie kontrowersje i oburzenie wśród społeczności międzynarodowej.

Źródło: PAP