Samsung nabija się z Apple. Nietypowa reklama

Samsung żartuje z Apple. Koreańczycy przygotowali reklamę, w której wytykają gigantowi z Cupertino brak składanych smartfonów w ofercie. Apple ponoć pracuje nad składanym iPhonem, ale nie trafi on na rynek zbyt szybko.

Samsung podszczypuje Apple. Koreańska firma nagrała spot reklamowy, w którym żartuje ze swojego konkurenta w temacie braku innowacyjności. Temat dotyczy tu składanych smartfonów, które Samsung oferuje od dłuższego czasu, a w ofercie Apple próżno ich szukać. Jak jednak podaje serwis Tech Spot, Apple ma pracować nad tego rodzaju smartfonem, lecz możliwe, że nie pojawi się on na rynku wcześniej niż w 2027 r.

W reklamie "Simon Says", czyli "Szymon Mówi", Samsung uderza w slogan Aple "think different", czyli "myśl inaczej". Koreańczycy sugerują, że to wcale nie jest prawda, a Apple nie jest innowacyjne.

W reklamie widzimy sugestię, że klienci wymieniają iPhone'y na nowe, bez dostrzegania większych różnic, byleby kupić nowy model. W kontraście do tego podejścia widzimy kobietę, korzystającą ze składanego Samsunga.

W dalszej części klipu widzimy prezentację zalet urządzeń Samsunga. Mowa tu np. o wygodnym tłumaczu w Samsungu Z Flip czy o funkcjach Galaxy AI w najnowszych modelach firmy. Reklama Samsunga podsumowana jest słowami, że nikt nie powinien czekać na innowację, co odnosi się do faktu, że pierwsze składane smartfony Samsunga trafiły na rynek w 2019 r., zaś Apple dalej ich nie ma.