Samsung pobił dwa rekordy. Tak szybko jeszcze nie było

Samsung zapowiada swoje udoskonalone kości RAM. Firmie udało się pobić dwa rekordy za jednym zamachem.

Aktualnie w smartfonach i laptopach z najwyższej półki rządzi pamięć RAM w standardzie LPDDR5X, który - według oficjalnej specyfikacji - ma się cechować prędkością transferu danych na poziomie 8,533 Gb/s. Samsungowi udało się jednak podnieść poprzeczkę znacznie wyżej.

Samsung prezentuje najszybszą i najmniejszą pamięć RAM LPDDR5X

Mimo że Samsung wciąż operuje w ramach standardu LPDDR5X, jego inżynierom udało się podnieść prędkość kości z 8,5 do aż 10,7 Gb/s. Czyni to z nich najszybszą pamięć LPDDR5X na świecie.

Jest to o tyle ciekawe, że dotychczas tego typu wzrosty prędkości były motywacją do wprowadzenia nowych generacji pamięci. Główna przewaga standardu LPDDR5X nad LPDDR5 to przecież skok z 6,4 do 8,5 Gb/s. Tymczasem Samsung dokonał porównywalnego postępu w ramach już istniejącej generacji.

Na tym nie koniec. Koreańczycy zamienili wykorzystywany dotychczas proces technologiczny 14 nm na 12 nm, w efekcie czego jednocześnie powstały najmniejsze kości LPDDR5X na świecie.

Nowa pamięć Samsunga ma przyspieszyć rewolucję AI

Koreańczycy zapewniają, że ich nowe kości pamięci znajdą zastosowanie nie tylko w smartfonach, ale i komputerach, samochodach czy serwerach. Według Samsunga są one idealnie zoptymalizowane pod kątem obsługi sztucznej inteligencji, gdyż szybsza, pojemniejsza i bardziej energooszczędna pamięć pozwoli na wykorzystanie bardziej zaawansowanych modeli AI.

Masową produkcję najszybszych kości pamięci LPDDR5X zaplanowano na drugą połowę roku. Można oczekiwać, że trafi ona do topowych produktów na rok 2025, potencjalnie wliczając w to serię Galaxy S25.