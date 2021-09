Profesjonaliści wymagają sprzętu z najwyższej półki – dotyczy to także… kart pamięci. Doskonale wie o tym firma Samsung, która wprowadziła do oferty modele z serii PRO Plus i EVO Plus – oferują one nawet 3-krotnie lepszą wydajność w porównaniu do nośników z poprzedniej generacji.

Premiera kart pamięci Samsung PRO Plus i EVO Plus

Karty Samsung SD PRO Plus zostały zaprojektowane z myślą o użytku profesjonalnym. Nowe modele występują w wersjach o pojemności 32 – 512 GB (microSD) lub 128 – 512 GB (SD) i oferują transfery do 160 MB/s dla odczytu do 120 MB/s dla zapisu danych – spełniają one wymagania klas prędkości U3, V30 i A2.

W przypadku serii Samsung EVO Plus producent przewidział modele o pojemności 64 – 512 GB (microSD) lub 32 – 256 GB (SD). Nośniki oferują do 1,3x wyższą wydajność niż ich poprzednia generacja – transfery sekwencyjne sięgają 130 MB/s przy odczycie i zapisie danych (oznacza to, że karty spełniają wymagania klas prędkości U3, V30, A2).

Karty wyróżniają się nową, ulepszoną konstrukcją Blue Wave. Modele microSD zapewniają 6-elementową ochronę - są odporne na wodę, ekstremalne temperatury, promieniowanie rentgenowskie, zużycie, upadki i działanie magnesów. W przypadku modeli SD możemy liczyć na 7-elementową ochronę (dodano jeszcze ochronę przed wstrząsami).

Specyfikacja kart pamięci Samsung PRO Plus i EVO Plus

Model Samsung PRO Plus (microSD) Samsung EVO Plus (microSD) Pojemność 128 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB Interfejs UHS-I UHS-I Standard SDXC SDXC Wydajność (odczyt/zapis) 160/120 MB/s 130/130 MB/s Klasy prędkości U3, V30, A2, Klasa 10 128 GB, 256GB, 512 GB: U3, V30, A2, Klasa 10

64 GB: U1, V10, A1, Klasa 10 Gwarancja 10 lat 10 lat

Model Samsung PRO Plus (SD) Samsung EVO Plus (SD) Pojemność 32 GB, 64 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB Interfejs UHS-I UHS-I Standard 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB: SDXC

32 GB: SDHC 64 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB: SDXC

32 GB: SDHC Wydajność (odczyt/zapis) 128 GB, 256 GB, 512 GB: 160/120 MB/s

64 GB: 100/90 MB/s

32 GB: 100/60 MB/s 130/130 MB/s Klasy prędkości U3, V30, Klasa 10 256 GB, 512 GB: U3, V30, Klasa 10

32 GB, 64 GB: U1, V10, Klasa 10 Gwarancja 10 lat 10 lat

Kiedy nowe karty trafią do sprzedaży?

Karty Samsung PRO Plus i EVO Plus powinny zainteresować profesjonalistów, entuzjastów fotografii, filmowców i twórców treści. Pełnowymiarowe karty SD zostały zaprojektowane z myślą o aparatach, natomiast modele microSD nadają się do montażu w urządzeniach mobilnych, kamerach sportowych i dronach.

Sprzedaż nowych modeli ma ruszyć na początku czwartego kwartału 2021 roku. Producent udziela na karty 10-letniej gwarancji (adapter dodawany do modeli microSD jest objęty roczną gwarancją).

Źródło: Samsung