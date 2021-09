Myśleliście, że pendrive’y odeszły do lamusa? Nic bardziej mylnego! Takie nośniki nadal mają się bardzo dobrze – dobrym tego przykładem jest najnowszy model Kingstona, który zawstydzi niejeden dysk SSD.

Mogłoby się wydawać, że pendrive’y ustąpiły miejsca dyskom zewnętrznym. Kingston udowadnia, że to nie musi być prawdą – producent zaprezentował modele DataTraveler Max, a więc najwydajniejsze i najpojemniejsze tego typu konstrukcje na rynku.

Kingston DataTraveler Max – najwydajniejszy i najpojemniejszy pendrive

Modele DataTraveler Max występują w trzech wersjach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB oraz… 1 TB (!). Mamy zatem do czynienia z naprawdę pojemnym nośnikiem, który pod tym względem zaczyna już przypominać dyski zewnętrzne. Już teraz współczujemy tym, którzy zdecydują się na zakup takiego sprzętu i go zgubią :-).

Głównym atutem pendrive’ów jest jednak wydajność. Producent chwali się, że pod tym względem są to najlepsze konstrukcje dostępne na rynku – transfery sekwencyjne dochodzą do 1000 MB/s przy odczycie i 900 MB/s przy zapisie (do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs USB 3.2 Gen2).

Seria DataTraveler Max wyróżnia się smukłą, prążkowaną obudową z wysuwanym złączem USB typ C (nie jest to standardowe USB typ A, jak w przypadku większości modeli). Na obudowie znalazła się kontrolka LED oraz uchwyt, który pozwala przyczepić pendrive’a do smyczy lub pęku kluczy.

Kingston DataTraveler Max – specyfikacja wygląda imponująco

pojemność: 256 GB, 512 GB, 1 TB

interfejs: USB 3.2 Gen2 (typ C)

wydajność: 1000/900 MB/s

wymiary: 82,17x 22,00 x 9,02 mm

waga: 12 g

Ile kosztuje pendrive Kingston DataTraveler Max? Tanio nie jest!

Modele Kingston DataTraveler Max to propozycja, która powinna zainteresować najbardziej wymagających… i najbardziej majętnych użytkowników – nowe pendrive’y kosztują około:

Kingston DataTraveler Max 256 GB – 239 złotych

Kingston DataTraveler Max 512 GB – 389 złotych

Kingston DataTraveler Max 1 TB – 699 złotych

Myślicie, że znajdą się chętni? A może lepiej jednak wybrać kompaktowy dysk zewnętrzny?

Źródło: Kingston, Komputronik