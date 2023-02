Samsung wpadł na ciekawy pomysł. Chce wbudować projektor w smartwatcha, aby zwiększyć wygodę czytania i oglądania treści.

Smartwatch z projekcją obrazu – Samsung ma ciekawy pomysł

Zgodnie z wizją przedstawioną w zgłoszeniu patentowym, możemy w przyszłości doczekać się smartwatcha, w którego krawędź zostanie wbudowany maleńki projektor. Dzięki temu obraz będzie mógł być rzucany na górną część dłoni użytkownika. To powinno zapewnić wygodniejszy i łatwiejszy dostęp do informacji, szczególnie w ruchu. Czytanie małych cyferek czy komunikatów wyświetlanych na niewielkim ekranie zegarka nie należy bowiem do komfortowych podczas biegu czy innych tego typu aktywności.

Patent sugeruje, że całość będzie dodatkowo wzbogacona o kilka różnych czujników. Te, poprzez wykrywanie powierzchni, warunków otoczenia i tym podobnych cech, pozwolą na automatyczną zmianę ostrości czy orientacji wyświetlanego na dłoni obrazu – dobrze widocznego i wolnego od zniekształceń.

Czy ta przyszłość nadejdzie?

Czy technologia ta ma szansę się urzeczywistnić? Jak najbardziej tak. Ale czy zostanie wykorzystana w praktyce? Tutaj już trudno o tak jednoznaczną odpowiedź. Wszystko będzie tak naprawdę zależeć od tego, jak dobrze będzie się spisywać i czy rzeczywiście pozwoli odczuć jakiekolwiek korzyści.

O kilku takich pomysłach na praktyczne wykorzystanie projekcji w smartwatchu możemy także przeczytać w opisywanym wniosku patentowym. Poza tym, o czym już wspomnieliśmy, Samsung sugeruje możliwość rzucania innego obrazu niż ten wyświetlany na ekranie. W efekcie może to być wygodny sposób na przeglądanie zdjęć i filmów, statystyk treningowych czy stron internetowych, co na małym ekranie smartwatcha bywa katorgą, a tak pełniłby on tylko funkcję touchpada.

