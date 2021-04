The Frame – czyli telewizor przeznaczony do wyświetlania dzieł sztuki – znów będzie obecny na Aukcji Nowej Sztuki. Tym razem Samsung przygotował coś wyjątkowego.

Telewizor The Frame na 50. Aukcji Nowej Sztuki

Połączenie sztuki i technologii budzi duże zainteresowanie. Wiemy to, bo telewizor The Frame zadebiutował na styczniowej, 47. Aukcji Nowej Sztuki. Wtedy był licytowany wraz z obrazem „Night Cruising” Wojciecha Brewki, który ostatecznie został kupiony za przeszło 41 tysięcy złotych. Podczas jubileuszowej, 50. aukcji w Domu Aukcyjnym Art in House ktoś ponownie stanie się właścicielem tego wyjątkowego telewizora.

Tym razem jednak telewizor Samsung The Frame nie jest przypisany do konkretnego obrazu, lecz trafi do nabywcy najdroższego dzieła wylicytowanego 16 kwietnia, kiedy to odbędzie się 50. Aukcja Nowej Sztuki. Do telewizora dołączony zostanie ponadto roczny abonament na Art Store z ponad 1400 dzieł sztuki do wyświetlenia na jego ekranie.

Podczas jubileuszowej aukcji licytowanych będzie 107 prac – nie tylko obrazów i grafik, ale też rzeźb. Wśród ich autorów znajdują się Joanna Sarapata, Tomasz Kostecki, Andrejus Kovelinas czy też wspomniany wcześniej Wojciech Brewka. Start o godzinie 19.30.

Samsung The Frame, czyli telewizor jak obraz

Tymczasem wróćmy jeszcze na moment do samego telewizora. The Frame wyróżnia się przede wszystkim ramką do złudzenia przypominającą obramowanie obrazu. Najważniejszy jest jednak Tryb Sztuki, który to pozwala właśnie na wyświetlanie statycznych obrazów – dzieł sztuki czy też własnych zdjęć – w realistyczny sposób. Nie bez znaczenia są tu: rozdzielczość 4K, podświetlenie Dual LED i 100% Natężenie Kolorów.

