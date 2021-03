Samsung ma powody do świętowania, a jego klienci (szczególnie ci z wysokimi wymaganiami) – do zadowolenia. Telewizory Neo QLED 8K z tegorocznej oferty zostały odznaczone certyfikatem Wi-Fi 6E.

Telewizory Samsung Neo QLED 8K z certyfikatem Wi-Fi 6E. Co to znaczy?

QN900A i QN800A to telewizory Samsung z rodziny Neo QLED 8K na rok 2021, które otrzymały oficjalny certyfikat Wi-Fi 6E. Przyznaje go stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, podkreślając w ten sposób zgodność z nowym standardem łączności bezprzewodowej, oferującym 4-krotnie wyższe transfery niż Wi-Fi 5, jak również większą stabilność i niezawodność nawet przy wielu urządzeniach podłączonych do routera.

Zgodność z Wi-Fi 6E czyni z nowych telewizorów Samsung wyjątkowo dobre modele do Smart TV, jak również do odbioru wymagających gier i treści w wirtualnej rzeczywistości. Nabywcy mogą liczyć na szybsze przetwarzanie danych, niskie opóźnienia oraz brak problemów, nawet wtedy, gdy router jest mocno obciążony.

„Jako światowy lider branży TV Samsung z dumą przyjął pierwszy na świecie certyfikat Wi-Fi 6E – skomentował Younghun Choi, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. – Wciąż rośnie oferta wciągających treści i lista możliwości korzystania z różnorodnych funkcji bez potrzeby wychodzenia z domu. Otrzymana certyfikacja oznacza, że widzowie korzystający z telewizorów Neo QLED 8K zyskają jeszcze lepszy dostęp do wszystkiego, co lubią”.

Telewizory Samsung Neo QLED 8K zapowiadają się coraz lepiej

To już trzeci istotny certyfikat przyznany telewizorom Samsung Neo QLED 8K. Pozostałymi dwoma wyróżnił je instytut VDE – to Gaming TV Performance (za input lag poniżej 10 ms i HDR powyżej 1000 nitów) oraz Eye Care (za rozwiązania zapewniające ochronę wzroku użytkowników).

Telewizory Samsung Neo QLED 8K mają znacznie więcej atutów. Podstawowym jest oczywiście podświetlenie Quantum Mini LED, zapewniające wysoki kontrast. Do tego dochodzi technologia 100% Natężenia Kolorów oraz procesor wykorzystujący sztuczną inteligencję, aby nieustannie optymalizować obraz. Dopełnieniem całości jest zaś ultrasmukła konstrukcja.

Źródło: Samsung

