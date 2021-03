Poznaliśmy szczegóły tegorocznej oferty telewizorów Panasonic. Oto 4 modele OLED i 3 modele LCD, którymi Japończycy będą nas chcieli zainteresować.

Nowe OLED-y Panasonic: bez większych kompromisów

Flagowy Panasonic JZ2000 ujrzał światło dzienne na tegorocznym CES-ie. To kawał solidnego telewizora OLED – następca genialnego HZ2000 z 2020 roku ma procesor HCX Pro AI (robiący użytek ze sztucznej inteligencji), porty HDMI 2.1 i input lag na poziomie 14,4 ms (to ukłon w stronę graczy) oraz panel o jasności sięgającej 1000 nitów (co powinno przełożyć się na wyśmienite efekty HDR). Teraz Japończycy pochwalili się kolejnymi trzema modelami OLED na ten rok.

Panasonic JZ1500, JZ1000 i JZ980 będą dostępne w wersjach 48, 55 i 65 cali, a więc bez specjalnych udziwnień. Ten pierwszy – podobnie jak flagowy JZ2000 – zostanie wyposażony w panel OLED z dopiskiem „Professional Edition”, a więc oferujący ponadprzeciętnie wysoką jakość. Różnica pomiędzy tymi dwoma telewizorami polegać będzie przede wszystkim na głośnikach: miejsce 360-stopniowego układu Soundscape Pro o mocy 125 W zajmie 50-watowy system 2.1.

Wszystkie cztery modele OLED zaoferują porty HDMI 2.1 z funkcją VRR oraz HDR w formatach Dolby Vision i HDR10+. Dwa niższe modele będą miały jednak panele „standardowej” klasy i głośniki stereo (o mocy 30 W). Po raz pierwszy też możemy napisać o pełnej kompatybilności z dekoderem AV1 (o 20-40% wydajniejszym niż HEVC).

Panasonic - telewizory LCD 2021: jeden z panelem 120 Hz, jeden średniak i jeden z Android TV

Panasonic kontynuuje koncentrowanie się na OLED-ach. Wygląda na to, że nawet flagowy telewizor LCD z tegorocznej oferty – JX940 – nie ma na przykład zaawansowanej technologii lokalnego ściemniania. Z drugiej strony możesz liczyć na procesor HCX Pro ze sztuczną inteligencją, dostosowany do warunków oświetleniowych HDR w formacie Dolby Vision IQ i Tryb Filmowca, panel IPS klasy 100/120 Hz oraz porty HDMI 2.1 (dwa z czterech). Oczywiście jest też kilka protów USB oraz łączność Wi-Fi i Bluetooth, a wisienką na torcie są 30-watowe głośniki stereo.

Na ofertę składają się również (bardzo zbliżone do siebie pod względem specyfikacji) JX850 i JX800. To telewizory z panelami klasy 50/60 Hz, z HDR-em w formatach Dolby Vision i HDR10+, 20-watowymi głośnikami, a także portami HDMI 2.0b oraz łącznością Wi-Fi i Bluetooth. Ten pierwszy wyróżnia się zgodnością z Dolby Atmos, drugi zaś… systemem Android TV i wbudowanych Chromecastem. To kolejny (po ubiegłorocznym HX700) model z systemem Smart TV od Google na pokładzie. Reszta tegorocznej oferty wykorzystuje autorski My Home Screen w wersji 6.0.

Podsumujmy – to telewizory Panasonic na rok 2021:

Panasonic JZ2000 z panelem 120Hz / 4K OLED „Professional Edition” o przekątnych 55 i 65 cali

Panasonic JZ1500 z panelem 120 Hz / 4K OLED „Professional Edition” o przekątnych 48, 55 i 65 cali

Panasonic JZ1000 z panelem 120 Hz / 4K OLED o przekątnych 48, 55 i 65 cali

Panasonic JZ980 z panelem 120 Hz / 4K OLED o przekątnych 48, 55 i 65 cali

Panasonic JX940 z panelem 120 Hz / 4K LCD o przekątnych 49, 55, 65 i 75 cali

Panasonic JX850 z panelem 60 Hz / 4K LCD o przekątnych 40, 50, 58 i 65 cali

Panasonic JX800 z Androidem i panelem 60 Hz / 4K LCD o przekątnych 40, 50, 58 i 65 cali

Źródło: Panasonic, FlatpanelsHD, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: