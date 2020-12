„Coraz bliższa współpraca na linii sztuka – technologia to naturalna droga rozwoju dla produktu tak wyjątkowego, jak The Frame” – komentuje Anita Wolszczak Karasiewicz z Domu Aukcyjnego Art in House.

15 stycznia 2021 roku odbędzie się 47. Aukcja Nowej Sztuki w Art in House. Może i nie okrągła, ale na pewno wyjątkowa – przynajmniej z naszej, technologicznej perspektywy. Otworzy ją bowiem licytacja obrazu o tyle nietypowego, że uwiecznionego nie tylko na klasycznym płótnie, ale też w wersji cyfrowej, na ekranie telewizora. Zwycięzca aukcji otrzyma jedno i drugie.

Telewizor jak obraz

Ten obraz to „Night Cruising” Wojciecha Brewki – widzisz go poniżej. Telewizor zaś to konkretnie The Frame, a więc owoc artystycznej wizji Samsunga – ekran tego modelu jest otoczony ramką (w jednym z czterech kolorów), dzięki której wygląda jak obraz – szczególnie w zoptymalizowanym pod tym kątem trybie Sztuka. Można go powiesić na ścianie (a że podłączany jest za pomocą jednego cienkiego przewodu, to nic nie zakłóca estetyki), ale też ustawić na stojaku, przypominającym sztalugę. Telewizor oferuje też dostęp do ponad 1200 dzieł w sklepie Art Store.

Oprócz tego telewizor może pochwalić się wierną reprodukcją barw, dzięki warstwie kropek kwantowych i technologii 100% Natężenia Kolorów. Ma też czujnik światła, za sprawą którego jasność i barwa są dostosowywane do warunków w pomieszczeniu.

Technologia i sztuka

„Coraz bliższa współpraca na linii sztuka – technologia to naturalna droga rozwoju dla produktu tak wyjątkowego, jak The Frame. Dla wielu kolekcjonerów otwiera on nowe możliwość i pozwala przenieść nawet te najbardziej unikatowe dzieła malarskie do własnego salonu” – powiedziała Anita Wolszczak Karasiewicz z Domu Aukcyjnego Art in House.

W razie gdybyś był zainteresowany – aukcja rozpocznie się o godzinie 19.30 w Warszawie. Możesz też licytować zdalnie: przez Internet lub telefon.

Źródło: Samsung, Art in House, informacja własna

Czytaj dalej o ciekawostkach: