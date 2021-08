Wakacje dobiegają końca, więc startujemy z akcją SchoolBoom 2021. Doradzamy, jak przygotować się na powrót do nauki i jaki sprzęt na tę okazję wybrać, by absolutnie tego później nie żałować.

W strefie SchoolBoom 2021 czekają na Ciebie praktyczne porady

Wrzesień zbliża się nieubłaganie. Nie rezygnuj jednak z wakacyjnego wypoczynku. Postanowiliśmy wziąć lwią część przygotowań do powrotu do szkoły na siebie. Nasi eksperci w pocie czoła przygotowują poradniki i rankingi, aby pomóc Ci wybrać najlepszy sprzęt do nauki na każdym jej etapie. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, aby nowy rok szkolny był dla Ciebie nie tylko efektywnym, ale też w pełni przyjemnym czasem. Wszystko to znajdziesz w jednym miejscu – w naszej strefie SchoolBoom 2021.

SchoolBoom 2021 to tytuł naszej tegorocznej akcji Back to School. Obok rankingów, w których polecamy najbardziej opłacalne urządzenia z najrozmaitszych kategorii, przygotowaliśmy też kompletne zestawy wypełnione niezbędnymi akcesoriami do nauki, pracy i gamingu. Po jednym do 300, 500 i 1000 złotych. Sprawdź je, jeśli szukasz szybkiej pomocy lub inspiracji.

Cieszymy się też, mogąc ogłosić, że głównym partnerem akcji SchoolBoom 2021 jest RTV Euro AGD, które wraz z firmą HP przygotowało specjalną ofertę na produkty przydatne do nauki. Świetne, sprawdzone urządzenia i akcesoria możesz dzięki temu kupić w jeszcze lepszych cenach niż normalnie. Pewnie wiesz już, gdzie szukać szczegółów na ten temat – znajdziesz je oczywiście w naszej strefie.

Mamy też konkursy. Dużo konkursów!

Warto regularnie zaglądać do benchmarkowej strefy SchoolBoom 2021. Oprócz poradników i rankingów, znajdziesz tam też liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – wykaż się wiedzą i kreatywnością, a rozpoczniesz kolejny rok nauki z nowoczesnym, wypasionym sprzętem. Już teraz do wygrania są:

Życzymy powodzenia i wierzymy, że z nami uda Ci się bez najmniejszego problemu przygotować na powrót do nauki. A tymczasem – udanej końcówki wakacji!

