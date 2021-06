Rare nie przestaje rozwijać Sea of Thieves, a to, jaki ma pomysł na kolejny rozdział, wydaje się doskonałym pomysłem. Bo czy jest w popkulturze postać bardziej pasująca do zwariowanej gry o piratach niż… kapitan Jack Sparrow?

Jack Sparrow w Sea of Thieves!

Tak, to prawda – już wkrótce Jack Sparrow pojawi się w Sea of Thieves. Protagonista Piratów z Karaibów odegra istotną rolę w nowej opowieści przygotowywanej przez Rare. Oprócz niego pojawią się też inni bohaterowie z disneyowskiego hitu, jak również nowi wrogowie, nowe lokalizacje i nowe narzędzia do wykorzystania.

Zobacz zwiastun Sea of Thieves: A Pirate’s Life:

Premiera dodatku A Pirate’s Life, który wprowadzi Jacka Sparrowa do świata Sea of Thieves, odbędzie się 22 czerwca 2021 roku, a więc lada dzień.

Twórcy zapowiadają, że jest to najbardziej ambitne rozszerzenie fabularne, jakie przygotowali na potrzeby swojej pirackiej produkcji. Możemy ponoć nastawić się na obszerną kampanię z wciągającą linią główną oraz wieloma zadaniami pobocznymi. A co ty myślisz o tym dodatku po obejrzeniu zwiastuna?

