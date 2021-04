Mogłoby się wydawać, że Amazon stać na wszystko. Nawet jeśli, to pieniądze nie zawsze wystarczą. Kolejne podejście do branży gier kończy się porażką.

Amazon rezygnuje z gry MMO w świecie Władcy Pierścieni

Trudno twierdził, że był to głośny projekt. W 2019 roku Amazon Game Studios potwierdziło prace nad grą MMO, która miała rozgrywać się w świecie Władcy Pierścieni. Wydawało się, że wystąpiły wszystkie czynniki pozwalające na końcowy sukces, ale ostatecznie do niego nie dojdzie. O grze mówiło się niewiele, swojego czasu premierę przesunięto na 2022 rok, a teraz w ogóle z niej zrezygnowano. O porzuceniu projektu jako pierwszy poinformował Bloomberg, nieco później potwierdził to rzecznik prasowy Amazon, między innymi w krótkim oświadczeniu przesłanym redakcji The Verge.

„Nasza firma nie była w stanie zapewnić sobie warunków, aby kontynuować prace nad tym tytułem. Uwielbiamy uniwersum Władcy Pierścieni i jesteśmy rozczarowani, że nie udostępnimy tej gry naszym odbiorcom.”

Amazon nie radzi sobie z grami

Omawiana gra powstawała pod skrzydłami Amazon Game Studios oraz Athlon Games należącego do Leyou Technologies. To bardzo istotny wątek, ponieważ pod koniec zeszłego roku Leyou Technologies zostało przejęte przez Tencent. Jeśli wierzyć informacjom podawanym przez Bloomberg, to właśnie ta transakcja i jej konsekwencje spowodowały podjęcie decyzji o anulowaniu projektu.

Jesteście w stanie wymienić dobrą grę Amazon Game Studios? A może przynajmniej jakąkolwiek? Studio nie pierwszy raz anuluje swój projekt, tym razem mowa jednak o takim, który wydawał się mieć spory potencjał. Część ekipy zajmującej się anulowaną grą ma zostać przeniesiona do innych, być może przede wszystkim do New World. Tyle tylko, że również tutaj sytuacja nie wygląda najlepiej, bo premiera była przekładana już kilka razy, ostatnio na początku tego roku.

Co ciekawe, inaczej mają się losy serialowego Władcy Pierścieni. Amazon wyda aż 465 mln dolarów na jeden sezon.

Źródło: bloomberg, theverge

