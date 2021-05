Premiera gry Hood: Outlaws & Legends jest już za nami. Czy sprostała oczekiwaniom graczy? Zdania na ten temat są podzielone, choć na pewno nie można odmówić jej potencjału.

W grze Hood: Outlaws & Legends rozgrywka przybiera format PvPvE, a zatem z jednej strony przyjdzie nam rywalizować z innymi graczami, z drugiej zaś – z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Będziemy tworzyć zespoły złożone z 4 banitów o różnych umiejętnościach i przeprowadzać śmiałe napady, aby wykraść cenny skarb z zamków bezlitosnych władców w średniowiecznym świecie.

Zobacz premierowy zwiastun Hood: Outlaws & Legends:

Premiera Hood: Outlaws & Legends za nami. Jak jest?

Klimat i dynamika rozgrywki to jedne z najjaśniejszych stron tej produkcji, która zbiera jednak mieszane recenzje. Wynikają one przede wszystkim z nie najlepszego „matchmakingu”, który może mocno irytować nowicjuszy, a także z niewielkiej różnorodności. Tu jest jednak pole do poprawy, bo twórcy mają spore plany związane ze wsparciem tytułu po premierze – zapowiadane są kolejne mapy, nowi bohaterowie, dodatkowe tryby rozgrywki i różnego rodzaju wydarzenia specjalne.

Jeśli chcesz jej dać szansę, to grę Hood: Outlaws & Legends możesz kupić między innymi na Steamie – zapłacisz 89,90 zł za wersję podstawową albo 149,99 zł za edycję wzbogaconą o przepustkę sezonową. Najpierw jednak sprawdź wymagania sprzętowe i upewnij się, że twój komputer sobie poradzi. Oprócz pecetów produkcja studia Sumo Digital trafiła też na konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Focus Home Interactive, informacja własna