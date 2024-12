Seria STALKER zostanie odświeżona. Nadchodzi next-genowy patch

Deweloperzy z GSC Game World nie zapominają o starszych odsłonach serii STALKER. W planach studia znajduje się next-genowa aktualizacja do Stalker: Legends of the Zone Trilogy zarówno w wersji na PC, jak i konsole.

Twórcy z ukraińskiego GSC Game World pracują intensywnie nad ulepszeniem i rozwojem wydanego w listopadzie 2024 r. STALKERA 2. Seria aktualizacji eliminuje szereg błędów natury technicznej, lecz okazuje się, że studio nie zapomina o starszych odsłonach. Zapowiedziano next-genową aktualizację.

STALKER: Legends of the Zone wypięknieje w 2025 r.

Mowa o STALKER: Legends of the Zone, czyli trzech pierwszych grach z serii:

STALKER: Cień Czarnobyla (2007 r.)

STALKER: Czyste Niebo (2008 r.)

STALKER: Zew Prypeci (2009 r.)

Te gry zyskają nową jakość dzięki next-genowej aktualizacji, która zostanie wydana w 2025 r. Niestety, ale GSC Game World nie precyzuje, kiedy to nastąpi.

“Aktualizacja next-genowa dla konsolowych wersji S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy zostanie wydana w przyszłym roku. Wiemy, że prosiliście nas o zaktualizowanie pecetowych wersji oryginalnych gier S.T.A.L.K.E.R. i to również planujemy zrobić.” – informuje GSC Game World w serwisie X.

Niektórzy gracze już teraz cieszą się lepszą jakością w pierwszych odsłonach STALKERA, bo nie jest tajemnicą, że seria doczekała się wielu modyfikacji, niekiedy bardzo zaawansowanych.

Co dalej ze STALKER 2?

STALKER 2 nie dostanie już więcej aktualizacji w 2024 r. – następne pojawią się w styczniu. Wygląda na to, że deweloperzy są do tego stopnia skupieni na rozwoju gry, że wersja na konsole PS5 nie znajduje się aktualnie na liście priorytetów studia.

Obecność gry na kolejnej platformie z pewnością podbiłaby słupki sprzedażowe, które i tak wyglądają znakomicie. Przypomnijmy, że STALKER 2 potrzebował zaledwie 48 godzin, by sprzedać się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy.

Źródło: GSC Game World