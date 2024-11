Za nami premiera jednej z najważniejszych gier 2024 r. – STALKER 2 autorstwa ukraińskiego GSC Game World. Okazuje się, że nie tylko deweloperzy mają pełne ręce roboty, ale również ukraińska Straż Graniczna.

Czy STALKER 2 to dobra gra? Recenzenci oraz gracze są zgodni: produkcja boryka się licznymi problemami technicznymi mniejszego kalibru, aczkolwiek gra broni się niesamowitym klimatem, który wręcz wylewa się z ekranu. Nasza recenzja STALKER 2 szczegółówo przybliża wady i zalety gry. A skoro już o klimacie mowa, to okazuje się, że nie brakuje graczy, którzy są skłonni wiele zaryzykować, by móc wcielić się w stalkera w prawdziwym życiu.

STALKER 2 i niebezpieczna praktyka

Akcja gier z serii STALKER toczy się w Zonie – fikcyjnym obszarze wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Ten fakt sprawia, że niektórzy miłośnicy wirtualnej rozrywki chcą na własną rękę eksplorować prawdziwą strefę wykluczenia. Co prawda śmiałkowie nie znajdą tam ikonicznych artefaktów czy anomalii, ale za to może ich spotkać coś równie “ekscytującego” – problemy prawne lub "game over" w postaci utraty życia.

Ukraińska Straż Graniczna opublikowała komunikat, w którym ostrzega przed tego rodzaju wyprawami. Są nawet pierwsi zatrzymani. “Biorąc pod uwagę dane analityczne, stwierdzono, że duża liczba wykrytych poszukiwaczy przygód, którzy nielegalnie próbowali wejść do strefy zamkniętej w poszukiwaniu ekstremalnych wrażeń, była fanami gier komputerowych.” – czytamy w komunikacie.

“Stalkerzy” mieli “przekroczyć tylną granicę strefy wykluczenia i bezwarunkowego przesiedlenia”. Teraz muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Dodatkowo można najzwyczajniej w świecie nie przeżyć eksploracji tej strefy, bowiem “w 2022 roku terytorium strefy czarnobylskiej było okupowane przez rosyjskich agresorów” i część terenu mogła zostać zaminowana przez siły rosyjskie. Słowem: wejdziesz na minę, nie wyjdziesz ze strefy.

Co dalej z grą STALKER 2?

Deweloperów z GSC Game World czekają intensywne tygodnie lub nawet miesiące pracy. Priorytetem studia jest dostarczenie odpowiednich łatek, które zwiększą komfort płynący z rozgrywki. W bliżej nieokreślonej przyszłości pojawi się nawet darmowa zawartość dla wszystkich posiadaczy gry.

STALKER 2 jest dostępny na PC, konsoli Xbox Series X oraz Xbox Series S. Tytuł dostępny jest w katalogu PC/Xbox Game Pass.

Źródło: DPSU