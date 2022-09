Gdyby patrzeć wyłącznie przez pryzmat obsady, Enola Holmes 2 to film skazany na sukces. Wkrótce przekonamy się, czy faktycznie zapewni porcję dobrej rozrywki.

Netflix rusza z promocją filmu Enola Holmes 2

Enola Holmes to jeden z większych sukcesów, jakie w 2020 roku zanotował Netflix. Film został nieźle oceniony, a przede wszystkim (z punktu widzenia zarządzających tym serwisem) cieszył się bardzo dużą oglądalnością. Zapowiedź kontynuacji mało kogo zaskoczyła, podobnie jak to, iż przypomniano o niej podczas tegorocznego Netflix Tudum.

Zaprezentowano zwiastun filmu Enola Holmes 2, który delikatnie wprowadza w nowe przygody tytułowej bohaterki. Tym razem widzowie mają otrzymać opowieść o tajemnicy, do rozwiązania której potrzeba będzie aż dwojga członków rodziny Holmesów. Materiał przypomina również o tym, że mówimy o produkcji z gwiazdorską obsadą. Poza rozchwytywanymi ostatnio Millie Bobby Brown i Henry Cavillem wystąpią tutaj między innymi Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster i David Thewlis.

Enola Holmes 2 - zwiastun

Enola Holmes 2, kiedy premiera?

Enola Holmes 2, podobnie jak pierwszą część, reżyseruje Harry Bradbeer.

Do tej pory film nie był mocno promowany, ale pewnie właśnie teraz zaczyna się to zmieniać. Do premiery coraz bliżej, zaplanowano ją na 4 listopada. O tej dacie przypomina również nowy plakat filmu.

Źródło: Netflix