Najnowsza reklama produkcji szykowanych dla HBO Max zawiera krótką wzmiankę na temat wyczekiwanego serialu The Last of Us.

Serial The Last of Us pokazany po raz pierwszy

Przy okazji wczorajszych informacji o filmie na podstawie Days Gone przypominaliśmy, iż Sony ma w planach większą ilość ekranizacji swoich flagowych, gamingowych produkcji. I wcale nie będą to tylko filmy, bo być może niektórzy pamiętają, że już jakiś czas temu zapowiedziano serial The Last of Us. Wygląda na to, że prace postępują dobrym tempem, bo HBO wreszcie coś pokazało.

Trudno mówić o obszernym materiale wideo. Serial The Last of Us załapał się jednak na nową reklamę prezentującą to, co w najbliższej przyszłości pojawi się na platformie HBO Max. Poza między innymi planowanymi jeszcze na ten roku The Idol czy The White House Plumbers wymieniono właśnie opowieść przygotowaną na bazie gry The Last of Us cenionej przez posiadaczy konsol PlayStation.

Co wiemy o serialu The Last of Us?

Serial ma być wierny temu, co można było zobaczyć podczas rozgrywki. Fabuła została osadzona w 2033 roku, w postapokaliptycznym świecie, w którym pozostali przy życiu udzie muszą mierzyć się z trudna walką o przetrwanie. Są wśród nich główni bohaterowie, Joel i Ellie. W ich rolach wystąpią doskonale znany wielu widzom Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos) oraz Bella Ramsey, która mimo młodego wieku również ma już na koncie kilka istotnych występów (chociażby w kliku odcinkach Gry o tron).

Optymizmem od samego początku napawały również informacje dotyczące tego, kto odpowiada za scenariusz. To Craig Mazin, który dla HBO pracował już przy serialu Chernobyl oraz Neil Druckmann uznawany za jednego z ojców serii The Last of Us.

Kiedy premiera The Last of Us na HBO Max?

Data premiery serialu nie została jeszcze ogłoszona, ale powinien zadebiutować w pierwszej połowie przyszłego roku. Wzmianka o nim sugeruje, że opóźnień nie będzie.

Gracze natomiast, chociaż pokazano zaledwie kilkanaście sekund, bardzo szybko dostrzegli tu nawiązania do scen z pierwszego The Last of Us. Wy również?

Źródło: HBO Max, @HBOsTheLastofUs