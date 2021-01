W jak dużym stopniu o atrakcyjności gry decyduje cena? Na przykładzie Star Wars: Battlefront 2 widać, że dla wielu jest to bardzo istotna kwestia.

Darmowe Star Wars: Battlefront 2 bardzo kuszące

Nie trzeba być hardcorowym graczem i największym łowcą promocji aby kojarzyć, iż Epic Games Store systematycznie rozdaje darmowe gry. Aktualnie jest to Star Wars: Battlefront 2, które udostępniono w miniony czwartek. Okazało się, że wielu graczy wpadło wtedy na ten sam pomysł dotyczący spędzania wolnego czasu w weekend. Niestety, nie wszyscy mogli je zrealizować, przynajmniej początkowo.

Spora część graczy napotkała trudności przy próbie dołączenia do rozgrywki. EA szybko odniosło się do takich głosów informując, iż ma problemy z serwerami i nie ukrywając przy tym, iż zostały one spowodowane dużym przypływem graczy. Były na tyle poważne, że zostały wyeliminowane dopiero w sobotę, chociaż i wtedy pojawiały się nieliczne przypadki pechowców. EA nie podało ostatecznie, ilu nowych (lub ewentualnie powracających) graczy przyciągnęło w ostatnich dniach Star Wars: Battlefront 2, ale pojemność serwerów została zwiększona dwukrotnie.

Seeing Error Message 623 or 918 in #StarWarsBattlefrontII?

Sit tight, we're on it! An incredible number of players have joined us during our @EpicGames Store free week and we're scaling up new servers to welcome you all to the Battlefront. — EA Help (@EAHelp) January 15, 2021

We're happy to report the issue affecting #StarWarsBattlefrontII server capacity has been resolved. Welcome to all of our new players and thank you once more for your patience! May the Force be with you. — EA Help (@EAHelp) January 16, 2021

Wciąż możesz odebrać Star Wars: Battlefront 2 za darmo

Jeśli nie słyszeliście o wspomnianej ofercie Epic Games Store, to nic straconego. Wciąż możecie bowiem przypisać Star Wars: Battlefront 2 do swojego konta, jeśli go nie macie to wcześniej oczywiście zakładając. Promocja trwa do 21 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Gra nigdy nie była anonimowa, ale nie została też szczególnie wysoko oceniona oraz nie przyniosła rekordowego zainteresowania i tym samym rewelacyjnych wyników sprzedaży. Udostępnienie jej za darmo okazało się jednak dla wielu kuszącą opcją do tego, aby sprawdzić rozgrywkę. Graliście w Star Wars: Battlefront 2? Jak oceniacie?

Źródło: @EAHelp

