Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition i Submerged: Hidden Depths to kolejne gry udostępnione za darmo korzystającym ze sklepu Epic Games Store. Naprawdę trudno na tę ofertę narzekać.

Kolejne gry za darmo na Epic Games Store

Nie mówimy o niespodziance, bo karty zostały odkryte już w zeszłym tygodniu. Start promocji warto jednak odnotować. Od dziś Epic Games Store rozdaje dwie gry - Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition i Submerged: Hidden Depths oraz pakiet małych dodatków do Knockout City.

Promocja obowiązuje tradycyjnie w przypadku tego sklepu przez tydzień. Zainteresowani mogą przypisywać wymienione propozycje do swoich kont do 8 września do godziny 17:00 naszego czasu.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition za darmo

Shadow of the Tomb Raider nie wymaga bliższego przedstawiania. Zwieńczenie tzw. nowej trylogii przygód Lary Croft to świetna przygodowa gra akcji, której wprawdzie lada chwila stukną cztery lata, ale nadal nie ma się czego wstydzić na tle nowości. Gdyby jakimś trafem znalazł się ktoś, kto nie zna tej produkcji bliżej, zaległości można nadrobić chociażby w naszej recenzji.

Trzeba tu wyraźnie zaznaczać, że oferowane jest wydanie Definitive Edition. Dzięki temu można zapoznać się nie tylko z podstawową wersją gry, ale również przygotowanymi do niej dodatkami oraz przedmiotami takimi jak bronie czy stroje. To naprawdę warta uwagi propozycja, nie tylko na sylwestrowy wieczór.

Submerged: Hidden Depths za darmo

Submerged: Hidden Depths to nieco nowsza (premiera w 2020 roku), ale też znacznie mniej znana produkcja? Czy warta uwagi? To również przygodówka, ale nastawiona na eksplorację, nie ma co spodziewać się walk. Dodajmy, że eksplorację nie byle jakich obszarów, bo ruin zatopionego świata. Lubiący postapokaliptyczne klimaty powinni się tu dobrze odnaleźć. Wielu recenzentów zachwalało również miłą dla oka oprawę wizualną i dobrze dobraną do tego muzykę.

Źródło: epicgames