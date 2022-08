Victoria 3, nowa produkcja Paradox Development Studio, będzie dostępna już jesienią. I nie powinna narzekać na brak zainteresowania.

Data premiery Victoria 3 ujawniona

Do tej pory producent oraz wydawca podtrzymywali, że Victoria 3 zadebiutuje w 2022 roku. Nie jest jednak tajemnicą, że opóźnienia premier to aktualnie plaga w branży gier, a więc trzeba było traktować to z pewną rezerwą. Wszystko zmierza jednak ku dobremu, bo właśnie ujawniono konkretny termin - premiera gry Victoria 3 odbędzie się 25 października, na PC (także w ramach PC Game Pass).

Istotne ogłoszenie zostało wzbogacone o krótki zwiastun, który nie tylko wprowadza w rozgrywkę, ale też informuje o starcie przedsprzedaży. Decydujący się na nią (grę wyceniono na 199,99 zł) otrzymają zremasterowaną ścieżkę dźwiękową z Victoria 2.

Victoria 3 - zwiastun z datą premiery

Jakie atrakcje w Victoria 3?

Victoria 3 zabierze graczy do XIX wieku, pozwalając kontrolować przemiany między 1836 a 1936 rokiem. Jedni powiedzą, że to strategia, twórcy stosują określenie „głęboka społeczno-ekonomiczna i polityczna symulacja”, nikt nie mija się z prawdą.

Wybierając jeden z kilkudziesięciu narodów trzeba będzie zadbać nie tylko o gospodarkę, ale też społeczeństwo i politykę wewnętrzną oraz kontakty na arenie międzynarodowej, oczywiście z uwzględnieniem sojuszników i rywali. Duża liczba możliwości w odniesieniu do każdego z tych punków powinna zapewnić długie godziny rozgrywki, niemałe wyzwania i jeszcze większą satysfakcję w momencie, w którym odniesie się sukces.

