Łowcy promocji w ostatnich dniach nie powinni omijać sklepu GOG. Pojawiła się tam kolejna bardzo kusząca propozycja.

GOG rozdaje Shadowrun Trilogy za darmo

Być może niektórzy z Was wiedzą, że w sklepie GOG trwa jeszcze wyprzedaż Summer Sale. Pamiętacie, że wkrótce dobiegnie końca? Właśnie o tym przypomniano, jednocześnie oferując kolejną atrakcję. Poza mniejszymi i większymi rabatami, Summer Sale to także darmowe gry. Rozdawano już między innymi Absolute Drift i ARMA: Cold War Assault, teraz można z kolei zgarnąć Shadowrun Trilogy.

Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, nie ma tu szczególnych wymogów. Wystarczy posiadanie konta w omawianych sklepie i przypisanie do niego oferowanej propozycji w określonym czasie. Tym razem jest go nieco więcej, bo oferta obowiązuje przez 72 godziny, do 28 czerwca do godziny 15:00 naszego czasu.

Shadowrun Trilogy to aż 3 klasyczne RPG

Dość łatwo wywnioskować po nazwie, iż mowa tutaj nie o jednej, ale o aż trzech grach. To Shadowrun Returns z 2013 roku, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut z 2014 roku oraz Shadowrun: Hong Kong z 2015 roku, wszystkie przygotowane przez studio Harebrained Schemes. Może i nie są to najnowsze propozycje, ale swojego czasu zostały wysoko ocenione - średnie not na poziomie odpowiednio 76%, 87%, 81%.

Jeśli ktoś nie miał z nimi do czynienia, warto te zaległości nadrobić. Zwłaszcza, jeśli ma się dobre skojarzenia z klasycznym RPG. Mieszają się tu wielkie korporacje i technologie oraz elfy, trolle i krasnoludy, ale główne role odgrywają tytułowi shadowrunnerzy, w których trzeba się wcielić, zwiedzając Seattle, Berlin i Hongkong. Walki mają charakter turowy i wymagają odpowiedniej taktyki, a wszystko przedstawione jest z perspektywy lotu ptaka. Jak przystało na klasyczne RPG, nie mogło być inaczej.

Warto nadmienić, że w skład Shadowrun Trilogy wchodzą gry z pakietami Deluxe. Dzięki temu można cieszyć się też cyfrowymi dodatkami w postaci chociażby artbooka czy oficjalnych ścieżek dźwiękowych. Zainteresowani?

Źródło: GOG