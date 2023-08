Sharp i E Ink wspólnie chcą zrobić coś dobrego dla środowiska. Ich pomysłem są e-papierowe plakaty, które mogą zastąpić te papierowe i oparte na technologii LCD.

Dwie japońskie firmy – Sharp i E Ink – współpracują nad projektem ePoster. Taką nazwę nosi cyfrowy wyświetlacz, który wykorzystuje technologię E Ink. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne ze względu na fakt, że nie wymaga ciągłego dostarczania energii do utrzymania obrazu - energia jest potrzebna jedynie do jego zmiany. Dla statycznych plakatów jest to więc idealne rozwiązanie.

W czym ePoster jest lepszy od obecnych rozwiązań?

Obecnie w przestrzeni publicznej dominują tradycyjne plakaty papierowe oraz wyświetlacze, które stopniowo zastępują te pierwsze. Plakaty papierowe są jednak podatne na uszkodzenia i generują znaczne koszty, zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Z kolei wielkoformatowe monitory są drogie w zakupie i utrzymaniu, a ich instalacja bywa utrudniona w niektórych miejscach.

Panel ePoster ma rozwiązywać te problemy. Nie będzie jednorazowy jak plakat papierowy, nie będzie tak podatny na uszkodzenia, a równocześnie będzie bardzo lekki i energooszczędny. Symulacje pokazują, że po pięciu latach korzystania ze 100 tys. paneli ePoster, pracujących przez 20 godzin dziennie i zmieniających treść 20 razy na dzień, emisja CO2 będzie niższa o 500 tys. ton w porównaniu z wyświetlaczami LCD i o 21 mln ton – w porównaniu z papierowymi plakatami.

Z czytników e-booków do przestrzeni publicznej

Technologia E Ink znana jest przede wszystkim z czytników e-booków. W przeciwieństwie do większości takich urządzeń, ePoster wykorzystuje panel typu E Ink Gallery Plus ACeP, który nie jest czarno-biały, lecz oferuje aż 60 tys. kolorów. Choć to wciąż mniej niż oferują wyświetlacze OLED i LCD, w przypadku zastosowań, o których mówimy, powinno to być wystarczające.

Firma Sharp twierdzi, że dzięki temu monitory ePoster mogą znaleźć zastosowanie w wielu różnych obszarach, takich jak mapki w budynkach, oznakowania informacyjne, menu w restauracjach czy wyświetlacze reklamowe.

Jak na razie zaprezentowano dwa modele: EP-C251 o przekątnej 25,3 cala i rozdzielczości 3200 x 1800 pikseli oraz EP-C131 o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli. Ceny są na razie nieznane, ale premiera odbyć ma się jeszcze w tym roku.

Źródło: Sharp, E Ink