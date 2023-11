Sharp/NEC Display Solutions Europe prezentuje linię Sharp LA. Składa się ona z monitorów w trzech rozmiarach: 65, 75 i 86 cali.

Te monitory wielkoformatowe charakteryzują się wysoką jasnością, matowym panelem i szklaną powłoką, która ma gwarantować optymalną czytelność treści nawet w dobrze oświetlonych salach konferencyjnych. Urządzenia oferują również funkcję Pen-on-paper z efektem pisania po papierze i inne funkcje interaktywne, takie jak: Windows Ink, wykrywanie dłoni i zwiększona czułość na nacisk.

Slot Intel SDM umożliwia integrację z systemami komputerowymi. Dzięki opcjonalnemu modułowi SDM-L Slot-in PC Collaboration użytkownicy mają dostęp do preinstalowanych funkcji, takich jak: nowa nakładka systemowa Sharp Meeting Launcher, która umożliwia szybki dostęp do preferowanych aplikacji i platform VC, oprogramowanie FlatFrog Board do interaktywnej współpracy z użyciem białej tablicy oraz AirServer do bezprzewodowego udostępniania ekranu.

Użytkownicy mogą podłączać notebooki do monitorów przez złącze USB-C.

Oszczędzanie energii w Sharp LA

Dodatkowo serię Sharp LA wyposażono w różne energooszczędne funkcje. To na przykład czujnik ruchu, który włącza lub wyłącza ekran, gdy ktoś wchodzi lub wychodzi z pomieszczenia. Z kolei sensor jasności automatycznie kontroluje jasność ekranu w zależności od otoczenia i aktualnie wyświetlanego obrazu.

Ponadto technologia lokalnego wygaszania podświetlenia sprawia, że w strefach, gdzie wyświetlany jest kolor czarny, podświetlenie nie pracuje, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii średnio o 25 proc.

źródło: materiały prasowe