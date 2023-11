W Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. Osoby korzystające z laptopa będą mogły zażądać od pracodawcy monitora lub podstawki pod ekran.

Laptop dla wielu osób jest podstawowym wyposażeniem stanowiska pracy, więc często decydują się na zakup odpowiedniego sprzętu (takie modele znajdziecie np. w naszym zestawieniu laptopów do pracy). Okazuje się, że sam laptop może być niewystarczający do zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy.

Nowe wymagania stanowiska pracy

W Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. 1.2 W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Zgodnie z nowymi przepisami, na stanowiskach z laptopami, które są wykorzystywane co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić także monitor lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

Nowe przepisy mają za zadanie poprawić komfort pracy. Warto jednak zaznaczyć, że dopuszczają one dwa rozwiązania i to od pracodawcy będzie zależeć czy wyposaży stanowisko w monitor, czy podstawkę. Część pracodawców na pewno uzgodni tę kwestię z pracownikami – warto więc wybrać dobry monitor do pracy. Należy jednak pamiętać, by monitor spełniał wymagania nałożone przez rozporządzenie:

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,

c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,

d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

Postawione wymagania wpływają na komfort pracy (szczególnie przy dłuższym korzystaniu ze sprzętu), aczkolwiek praktycznie wszystkie dostępne modele oferują takie funkcje (nawet dobre monitory do 1000 zł).

Nowe przepisy wchodzą w życie 17 listopada i od tego czasu pracodawca ma pół roku na dostosowanie stanowiska pracy do nowych wymogów. Co ważne, dotyczą one także pracowników zdalnych (pracujących na laptopach w domu).

Źródło: Portal Samorządowy PAP, Infor