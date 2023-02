Ostatni film z serii “Sherlock Holmes” zawitał na dużych ekranach w 2011 roku, podobnie jak jego poprzednik okazując się sporym sukcesem kasowym. Coraz częściej mówiło się też, że “Sherlock Holmes 3” powstanie. Właśnie ujawniono, do kogo należy ostateczna decyzja.

Sherlock Holmes 3 powstanie? Reżyser odpowiada

Wiele wskazywało na to, że “Sherlock Holmes 3” jest zaledwie kwestią czasu. Kolejni scenarzyści i ich różne wizje na rozwój historii, zmiana na stołku reżyserskim (na którym teraz zasiada Dexter Fletcher), a koniec końców pandemia podały to jednak w wątpliwość.

Wobec braku oficjalnego stanowiska co do obecnego statusu kontynuacji przygód najsłynniejszego detektywa świata, postanowiono zwrócić się więc do kogoś, kto powinien dysponować informacjami z pierwszej ręki. To Guy Ritchie – reżyser dwóch pierwszych filmowych ekranizacji w ramach franczyzy. Jak się okazało, był to dobry adres.

Los filmu Sherlock Holmes 3 w rękach Roberta Downeya Jr.!

Cóż, szczerze mówiąc, zostawiłem to Robertowi [Downeyowi Jr.]. Robert chciał być za to odpowiedzialny. Piłka jest po jego stronie, więc odpowiada za scenariusz i za całość. Ja się wycofałem, dopóki nie nadejdzie czas, żebym się w to zaangażował

– zdradził Guy Ritchie.

Jak widać, los serii pozostaje w rękach samego, filmowego Sherlocka. Myślicie, że zechce wkrótce pochylić się nad jeszcze jedną zagadką?

Źródło: Collider