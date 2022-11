Mroczny kult, tajemnicze zniknięcia i przedwieczne monstra - jak prezentuje się Sherlock Holmes: The Awakened Remake na pierwszym zwiastunie rozgrywki? Zaprezentowano gameplay z nadchodzącej gry studia Frogwares.

Sherlock Holmes: The Awakened - oficjalny pierwszy zwiastun z rozgrywką

Ukraińskie studio Frogwares opublikowało nowy zwiastun Sherlock Holmes: The Awakened. Tytuł ten to zbudowana od podstaw wersja tytułu z 2008 roku i, jak zapowiadają twórcy, możemy oczekiwać nie tylko nowoczesnej grafiki i animacji, ale także rozszerzonej fabuły, wielu zadań pobocznych i nowych elementów rozgrywki, w tym mechaniki obłędu. Na Sherlocka Holmesa i Johna Watsona czekają zatem nie tylko zagadki, ale też walka o własne zdrowie psychiczne.

Zwiastun przedstawia mroczne lokacje, a także niektóre z mechanik, jakimi posługuje się Sherlock, by dotrzeć do prawdy. Wskazówki, takie jak kluczowe momenty zbrodni oraz przesłuchania podejrzanych pozwalają uzyskać potrzebne informacje i stworzyć prawdopodobne teorie dotyczącego tego, co zaszło. Niektóre rzeczy, które zobaczy Sherlock, nie będą dobrze odbijać się na stanie jego umysłu i w takich momentach wcielimy się w postać Watsona, by pomóc słynnemu detektywowi.

Po raz pierwszy w swoim życiu, Sherlock naprawdę się czegoś boi. Człowiek który kieruje się rozumem i zdrowym rozsądkiem musi stawić czoło istocie zaprzeczającej wszelkim prawom logiki. Odkrycie to całkowicie niszczy znane Sherlockowi ramy rzeczywistości. Pogoń za prawdą prowadzi go na granicę obłędu.

Kiedy premiera Sherlock Holmes: The Awakened?

Sherlock Holmes: The Awakened ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Premiera zaplanowana jest na początek 2023 roku (najprawdopodobniej w lutym).

