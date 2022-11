Ukraińskie studio Frogwares zaprezentowało najnowszy materiał ze swojej nadchodzącej produkcji Sherlock Holmes: The Awakened. Twórcy ujawnili kilka szczegółów, w tym spodziewany czas gry.

Sherlock Holmes: The Awakened - nowy zwiastun

Podczas wczorajszej gali Golden Joystick Awards 2022 poznaliśmy nie tylko zwycięzców poszczególnych kategorii, ale też mieliśmy szansę obejrzeć nowe materiały z kilku produkcji. Wśród nich znalazł się również tytuł ukraińskiego studia Frogwares, czyli Sherlock Holmes: The Awakened. Jest to napisana na nowo wersja gry z 2006 roku - pojawi się w niej odświeżona fabuła, dodatkowe zadania oraz ulepszony interfejs i nowoczesna mechanika rozgrywki. Tytuł zapowiada się o tyle ciekawie, że słynny detektyw będzie musiał zmierzyć się z przedwiecznymi monstrami, pochodzącymi z mitologii Cthulhu autorstwa H.P. Lovecrafta. W grze nie zabraknie zagadek i mrocznych lokacji.

W najnowszym materiale twórcy zapowiedzieli, iż na ukończenie Sherlock Holmes: The Awakened trzeba będzie przeznaczyć około 15 godzin. Tytuł znajduje się obecnie w ostatniej fazie produkcji, zatem powinien pojawić się w sprzedaży na początku przyszłego roku.

Zwiastun jest ogólnym podsumowaniem tego, o co chodzi w grze, jednak studio opowiedziało również o swojej obecnej sytuacji, związanej z trwającą wojną na Ukrainie:

Jak wielu z was wie, Ukraina została najechana przez Rosję, a ta wojna stanowi wyzwanie dla całego naszego kraju, w tym także dla naszego studia, około 90 osób. (...) Nie jest to łatwe środowisko do życia, nie mówiąc już o tworzeniu gier. Dlatego jesteśmy dozgonnie wdzięczni wszystkim, którzy wspierali nasze studio przez cały ten czas. Wasze wiadomości, troska i nieustanne zainteresowanie pomogły nam zachować zdrowie psychiczne i w jakiś sposób kontynuować tworzenie gier.

Sherlock Holmes: The Awakened - kiedy premiera?

Sherlock Holmes: The Awakened trafi na pecety oraz konsole PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Premiera gry planowana jest na początek 2023 roku - najprawdopodobniej ukaże się w lutym lub marcu.

