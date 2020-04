Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opracowali inteligentny sedes. Co to za wynalazek i dlaczego dobrze byłoby, gdyby stał się standardem?

Głośniki, z których wydobywają się dźwięki zagłuszające… inne dźwięki, podgrzewane deski czy systemy automatycznego spuszczania wody – jest wiele rozwiązań, pozwalających udoskonalić sedesy. Ale wszystkie wymienione tutaj funkcje mają na celu poprawę naszego komfortu, a cel może być jednak wyższy. Na łamach Nature zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda pochwalił się swoją „Smart Toilet”, mogącą pomóc nam w dbaniu o zdrowie.

Co to w ogóle znaczy: inteligentny sedes?

Ten inteligentny sedes to Sherlock Holmes wśród toalet. Ma zestaw czujników, dzięki którym gromadzi poszlaki i analizuje próbki, aby odkryć to, co jest dla nas tajemnicą. Mówiąc wprost: monitoruje nasze zdrowie, dokładnie badając kał i mocz, aby jak najszybciej wykrywać niepokojące stany i zjawiska: od przewlekłych zaparć i zespołu jelita drażliwego, po raka prostaty czy niewydolność nerek.

„Nasza koncepcja inteligentnego sedesu ma już ponad 15 lat – powiedział stojący na czele projektu profesor Sanjiv Gambhir. – Kiedy zaczynałem, ludzie śmiali się, ponieważ z jednej strony wydawało się to ciekawym pomysłem, z drugiej jednak trochę dziwnym”.

Skąd inteligentny sedes wie, że ty to ty?

Tak, „dziwnym” to bardzo dobre określenie. Szczególnie, gdy przyjrzy mu się nieco bliżej. Otóż po to, żeby informacje zwrotne na temat zdrowia były zindywidualizowane, trzeba było opracować system identyfikacji. Początkowo myślano o skanerze odcisków palców na dźwigni spłuczki, ale ostatecznie zdecydowanie się na nieco inne rozwiązanie. Dodano mianowicie mały aparat, który… robi zdjęcie odbytu, a każdy z nas ma swój wyjątkowy.

Naukowcy nadal rozwijają swoją koncepcję, ale nigdy nie ma ona zastąpić lekarza z jego diagnozą. Zamiast tego inteligentny sedes będzie po prostu ostrzegał użytkowników, jeśli wykryje, że coś jest nie tak. Będzie to sygnał, że warto skonsultować sprawę ze specjalistą. Otrzymamy powiadomienie na smartfona.

Źródło: Interesting Engineering, Nature – Biomedical Engineering

Czytaj dalej o ciekawostkach: