Słyszeliście o Rogue Company? Być może nie, bo trudno określać ten tytuł mianem mocno promowanego i gorączkowo wyczekiwanego przez miliony graczy. Wygląda jednak na to, że twórcy powoli będą chcieli wysunąć go z cienia.

Rogue Company na fragmentach rozgrywki

Zapowiedź Rogue Company miała miejsce pół roku temu, ale mimo tego nie mieliśmy okazji do zapoznawania się z wieloma materiałami. W końcu zaczyna się to zmieniać, światło dzienne ujrzał zwiastun z fragmentami rozgrywki. Pokrywa się z wcześniejszymi deklaracjami, wedle których trzeba nastawiać się na wieloosobową strzelankę skupiająca się na starciach zespołów.

Jednocześnie nowy materiał pozwala rzucić okiem na to, na jaką oprawę zdecydowali się twórcy ze studia First Watch Games. Można okazać się ona dość istotna, na pierwszy rzut oka zdaje się być bardzo „kolorowa”.

Chociaż rozgrywka ma skupiać się na starciach online (PvP) nie zabrakło wątku fabularnego spinającego historię. Twórcy zapewniają też, że do dyspozycji graczy oddane zostaną postacie o różnych umiejętnościach, szeroki ekwipunek i kilka trybów rozgrywki. Co ważne, Rogue Company określane jest mianem gry cross-platform, powoli na rywalizację pomiędzy wszystkimi platformami docelowymi.

„Rogue Company to supertajny syndykat elitarnych najemników, którzy za odpowiednią kwotę staną przeciwko nawet największym szumowinom. Rogue Company to nielegalne rozwiązanie, które umożliwia naprawę zepsutego sytemu. Większość świata uważa, że historie o tej organizacji to tylko pogłoski. Świadomi wiedzą jednak, że agenci Rogue Company są niezbędni do realizacji najbardziej niebezpiecznych i wymagających misji na świecie. Podzieleni na zespoły gracze wcielający się w najemników z Rogue Company wybierają broń i eksplorują świat w wielu kultowych lokacjach, aby zakończyć online różne tryby PVP.”

Na premierę Rogue Company nie będziemy długo czekać

Jednocześnie poznaliśmy przybliżoną datę premiery gry. Rogue Company ma zadebiutować latem tego roku. Wedle zapowiedzi tego samego dnia na wszystkich platformach docelowych, czyli PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Warto w tym miejscu dodać, że preferujący PC powinni nastawiać się na sklep Epic Games Store.

