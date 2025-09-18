Uwaga na oszustów! WOC ostrzegają użytkowników Signala

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni alarmują o nowej fali ataków phishingowych, które zagrażają użytkownikom komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod administratorów aplikacji, by uzyskać dostęp do kont użytkowników.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni ostrzegają przed nasilającymi się atakami phishingowymi wymierzonymi w użytkowników komunikatora Signal. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konta, takie jak "Signal Support" czy "Signal Notification", aby wyłudzić sześciocyfrowy kod autoryzacyjny. Ten kod jest niezwykle istotny, ponieważ umożliwia podłączenie własnego urządzenia do konta ofiary, a tym samym przejęcie jej prywatnych rozmów.

Mechanizm ataku na użytkownika\

Schemat działania oszustów polega na wysyłaniu fałszywych powiadomień o rzekomym naruszeniu bezpieczeństwa konta. W wiadomościach pojawiają się groźby blokady konta, które mają skłonić użytkowników do podania kodu SMS lub kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony logowania. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni apelują, by nie reagować na takie komunikaty, zgłaszać je i blokować profile, z których zostały wysłane.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) zaleca użytkownikom Signala wdrożenie bezpiecznej konfiguracji aplikacji oraz regularne sprawdzanie podłączonych urządzeń. Te działania można przeprowadzić z poziomu ustawień aplikacji.

Jak podkreśla DKWOC, zagrożenia związane z phishingiem nie ograniczają się jedynie do Signala. Podobne ataki mogą dotyczyć także innych komunikatorów, dlatego użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność. Informacje te pochodzą z komunikatu Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, który został opublikowany na platformie X.

Źródło: PAP