iPhone Fold może być maleńki. Zrobiłem wizualizację na podstawie przecieków

Zanosi się na to, składany iPhone będzie miał formę miniaturowego iPada.

The Information opublikował raport poświęcony planom Apple’a na najbliższe lata. Zgodnie ze wcześniejszymi przeciekami, na 2026 rok firma ma szykować swój pierwszy składany telefon.

Serwis dotarł do garści szczegółów technicznych. Z ujawnionych informacji wynika, że iPhone Fold (lub jakkolwiek zostanie nazwany) będzie miał;

ekran wewnętrzny 7,7 cala;

ekran zewnętrzny 5,3 cala;

proporcje zbliżone do iPada po rozłożeniu.

Jak taki smartfon plasowałby się gabarytowo na tle innych urządzeń Apple’a? Tu robi się ciekawie.

Tak może wyglądać iPhone Fold u boku zwykłego iPhone’a

Przygotowałem prostą wizualizację złożonego i rozłożonego iPhone’a z uwzględnieniem proporcji ekranu iPada mini, a więc 3:2. Następnie umieściłem ją obok zdjęcia prasowego iPhone’a 17 Pro Max z zachowaniem skali. Jeśli ujawnione informacje są prawdziwe, składany iPhone Fold u boku zwykłego 6,9-calowego iPhone’a może się prezentować mniej więcej tak:

iPhone Fold i iPhone 17 Pro Max - wizualizacja na podstawie przecieków

Składany iPhone byłby zatem zauważalnie mniejszy od większości konkurencyjnych foldów, które po złożeniu mają z reguły gabaryty zwykłego smartfonu. iPhone Fold wielkościowo plasowałby się gdzieś pomiędzy Samsungami Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7.

Jeśli miałbym się bawić w zgadywanki, to obstawiam, że Apple zdecydował się na nietypowe proporcje, by przenieść na wewnętrzny ekran pełny iPadOS. Ekranowi 7,7 cala niewiele brakuje do 8,3-calowego iPada mini, więc w zasadzie wystarczyłoby przeskalować interfejs i oprogramowanie gotowe.

iPhone Fold i iPad mini - wizualizacja na podstawie przecieków

Oczekuje się, że iPhone Fold zostanie zaprezentowany we wrześniu 2026.