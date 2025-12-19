  • benchmark.pl
  • "Wiedźmin 3" jednak z nowym dodatkiem? Jest nieoficjalna data premiery
"Wiedźmin 3" jednak z nowym dodatkiem? Jest nieoficjalna data premiery

Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
O tym, że po 10 latach od premiery kultowej gry CD Projekt może powstawać całkiem nowy dodatek, informowaliśmy już pół roku temu. Według branżowych ekspertów, nad tajemniczym projektem pracuje inne polskie studio - Fool’s Theory, założone przez byłych twórców Wiedźmina 3.

W świecie Wiedźmina zdecydowanie nadeszły złote czasy. Od kilku miesięcy fani żyją wiadomościami o pracach nad trzema kolejnymi Wiedźminami, a pierwsza gra z tej serii ma ujrzeć światło dzienne w 2027 r. Okazuje się, że "Wiedźminowi 4" nabrać rozgłosu może pomóc tajemniczy projekt, czyli dodatek do starej dobrej "trójki".

O tym, że polskie studio CD Projekt Red, które stworzyło wszystkie gry z serii Wiedźmin, może przygotowywać nowy dodatek fabularny do "Wiedźmina 3: Dziki Gon", już w czerwcu poinformowali autorzy podcastu Rock i Borys, czyli Remigiusz Maciaszek i Borys Nieśpielak. Według nich, studio Fool’s Theory z Bielska-Białej, założone przez byłych twórców "Wiedźmina 3", pracuje nad tym projektem. Kolejnym mocnym sygnałem, że jednak dodatek powstanie jest wydana kilka dni temu rekomendacja domu maklerskiego Noble Securities, w którym analitycy podnieśli cenę docelową akcji CD Projektu o blisko 30 proc. Powodem ma być nowe DLC, którego sprzedaż analitycy szacują na 11 milionów.

Premiera nowego DLC do "Wiedźmina 3" za pięć miesięcy?

"DLC do Wiedźmina 3 impulsem dla bieżących wyników. Spodziewamy się, że w maju 2026 r. pojawi się kolejny płatny dodatek (DLC) do Wiedźmina 3. Zakładamy sprzedaż 11 mln kopii po 30 USD w przyszłym roku. Budżet produkcyjny szacujemy na 52 mln zł. Premiera powinna rozpocząć właściwą kampanię marketingową Wiedźmina 4. Budżet pozostałych nieujawnionych projektów, które mogą zadebiutować w przyszłym roku, szacujemy na 28 mln zł, zaś potencjalne przyszłoroczne przychody ze sprzedaży na 61 mln zł" - opisał w wydanej rekomendacji Mateusz Chrzanowski, analityk Akcji, Dep. Analiz i Doradztwa z domu maklerskiego Noble Securities.

CD Projekt Red ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza

Kilka miesięcy temu zapytaliśmy u źródła. Usłyszeliśmy wtedy od Marty Piwońskiej, senior PR Manager w CD Projekt Red, że "nie komentują plotek ani spekulacji".

Nieoficjalne ustalenia

Po odpowiedzi od CDPR te informacje mogą być traktowane wyłącznie jako spekulacje. Na razie nie wiadomo w zasadzie nic: ani jak długi będzie potencjalny nowy dodatek, ani kiedy dokładnie zostanie wydany - według nich, premiera dodatku może nastąpić najwcześniej w 2026 roku.

Co dokładnie ustalili autorzy podcastu? Twierdzą, że informacje o nowym dodatku fabularnym potwierdzali w kilku niezależnych źródłach, a dodatek do "Wiedźmina 3" ma być jednym z tajemniczych projektów CD Projekt RED. Planowane jest również wydanie modów na konsole, a następnie prace nad "Wiedźminem 4" i remakiem pierwszej części gry, nad którą również pracuje studio Fool’s Theory.

Autorzy podcastu Rock i Borys przekazali, że dodatek może nawiązywać do nadchodzącego "Wiedźmina 4", co mogłoby zachęcić graczy do zakupu nowej części serii. Rock, jeden z prowadzących podcast, przyznał, że był zaskoczony, iż nikt wcześniej nie mówił o tym projekcie. Informacje te potwierdził w kilku niezależnych źródłach, a kluczowym momentem było ogłoszenie przez CD Projekt RED podczas wyników kwartalnych, że pracują nad nieogłoszonym materiałem z Fool’s Theory.

"Serce z kamienia", "Krew i wino" i ...

"Wiedźmin 3: Dziki Gon”, który zadebiutował dekadę temu - w 2015 roku, doczekał się dwóch fabularnych rozszerzeń – "Serca z kamienia" oraz "Krwi i wina". Przez kolejne lata gracze wielokrotnie prosili twórców o następne DLC, dzieląc się własnymi pomysłami i sugerując miejsca, w których mogłaby toczyć się akcja. Wśród najczęściej wymienianych lokalizacji pojawiały się m.in. Ofir (częściowo pokazany już w "Sercu z kamienia") oraz Zerrikania. Czy twórcy posłuchają fanów? Czas pokaże.

"Wiedźmin 4" znajduje się obecnie w pełnej fazie produkcji i jest dziś kluczowym projektem CD Projekt Red. Zgodnie z zapowiedziami, premiera gry nie nastąpi wcześniej niż w 2027 roku. Jak dotąd studio zaprezentowało jedynie teaser oraz demo technologiczne, które wyraźnie podsyciły zainteresowanie fanów. 

Czwarta część serii ma stanowić bezpośrednią kontynuację historii znanej z poprzednich gier. Biały Wilk, czyli Geralt z Rivii, którego twórcy w ostatnim dodatku do "Wiedźmina 3" wysłali na zasłużony odpoczynek do Corvo Bianco w Toussaint, ustąpi miejsca Ciri – swojej przybranej córce, która stała się pełnoprawną wiedźminką i samodzielnie podąża wiedźmińskim szlakiem. Udostępnione materiały pokazują również nowy wiedźmiński medalion, symbolizujący nową szkołę – Szkołę Rysia, co zostało oficjalnie potwierdzone przez CD Projekt Red. 

Najwcześniejszy możliwy termin debiutu to 2027 rok (raczej druga połowa roku). Grupa CDPR ma ambitny plan wydania kolejnych trzech gier z wiedźmińskiego uniwersum z Ciri w roli głównej w ciągu sześciu lat od premiery "Wiedźmina 4". To oznacza, że na finał trzech nowych Wiedźminów gracze poczekają co najmniej do 2033 roku.

Źródło: Noble Securities, Strefainwestorów.pl; zdjęcia: The Witcher/CDPR

